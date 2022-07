Der Lions-Club Brilon/Marsberg hat einen neuen Präsidenten

Andreas Meyer aus Marsberg ist in sein Amt als neuer Präsident eingeführt worden

brilon-totallokal: Brilon / Marsberg: Beim Lions Club Brilon-Marsberg hat das neue Präsidentenjahr traditionsgemäß mit einem Wechsel an der Spitze begonnen. Im Rahmen eines festlichen Abends wurde Andreas Meyer aus Marsberg in sein Amt als neuer Präsident eingeführt. Für das Clubjahr 2022/2023 tritt er damit die Nachfolge von Heiner Prange aus Brilon an.

In seiner Abschlussrede ließ Heiner Prange nochmals sein Jahr als Präsident Revue passieren. Als Leuchtturm unter den zahlreichen sozialen Projekten in Brilon und Marsberg zählt eine Baumpflanzaktion in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Naturfreunde“, für die der Lionsclub 5000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Gestemmt wurden diese Ausgaben durch zahlreiche Activities wie z.B. durch den traditionell erfolgreichen Lions Adventskalender.

Andreas Meyer stellte für das kommende Lions-Jahr die geplanten Aktivitäten sowie das Programm seines Präsidentenjahres vor. Unter dem Motto „ein Ohr für die Vergangenheit, ein Auge für die Zukunft und ein Lächeln für den Augenblick“ erwarten den Club sehr interessante Vorträge, besonders im Hinblick auf Projekte und Aktivitäten der Zukunft und als ein Höhepunkt die Clubfahrt nach Dresden.

Auch der langjährigen Verbindung mit dem französischen Partnerclub in Nyon wird weiterhin große Bedeutung beigemessen. So ist auch im nächsten Jahr ein Jumelage-Wochenende geplant, zu dem der Club Brilon-Marsberg seinen Partnerclub ins Sauerland einlädt.

Auch 59 Jahre nach seiner Gründung wird der Lions Club Brilon-Marsberg nicht müde und plant mit neuen Aktivitäten seine Beiträge für hilfsbedürftige Menschen in unserer Region zu leisten. Getreu dem internationalen Lions-Motto „We serve“.

Bild: Der scheidende Präsident des Lionsclubs Brilon/Marsberg, Heiner Prange (links), wünscht seinem Nachfolger Andreas Meyer eine erfolgreiche und spannende Amtszeit.

