Nachhaltiges Reinigen in Gemeinden

Green Cleaning – Nachhaltigkeit und Reinigung in Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen

brilon-totallokal: Soest-Arnsberg: Bereits vor drei Jahren hat der Evangelische Kirchenkreis Soest-Arnsberg beschlossen, „Klima“ zu einem seiner zentralen Themen zu machen. Wie die Landeskirche möchte auch der Kirchenkreis bis 2035 klimaneutral werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind viele Schritte nötig, auch und gerade auch in den Kirchengemeinden. Unter dem Titel „Green Cleaning – Nachhaltigkeit und Reinigung in Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen“ zeigt Christa Fischer vom Berufsverband Hauswirtschaft am Freitag, 12. August, verschiedene Wege auf, wie zum Beispiel eine „ressourcenschonende Reinigung“ möglich ist und wie Klimaziele im Alltag erreicht werden können.

Die Veranstaltung findet von 10 bis 16 Uhr im Siegmund-Schultze-Haus in Soest statt. Die Kosten betragen 24 Euro. Anmeldung bis 2. August bei: [email protected].

Quelle: Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg

