Workshop über Rhythmus, Klang und Resonanz

„Wenn ich trommle, bin ich in meinem Element“

brilon-totallokal: Soest: „Wenn ich trommle, bin ich in meinem Element“ soll Ringo Starr gesagt haben, der Schlagzeuger der Beatles. Über Rhythmus, Klang und Resonanz das Eigentliche in sich selbst zum Schwingen bringen, darum geht es in einem Workshop zur praktischen Anwendung von Rhythmus-Instrumenten bei der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen am 12. Oktober 2022. Auch wer noch nie eine Trommel oder ein anderes Rhythmus-Instrument in den Händen gehalten hat, ist von 10:00 bis 17:00 Uhr in guten Händen beim Theaterpädagogen Dieter Fechtel in der Tagungsstätte Soest.

Miteinander werden rhythmische Instrumente ausprobiert, haptisch erlebt, ihre Resonanzen (Schwingungen) wahrgenommen, ihrem Klang bewusst nachgelauscht. Miteinander wird Musik gemacht, ganz ohne Vorkenntnisse. Die Teilnehmenden werden staunen, wie sich Gefühle von Selbsterfahrung, von Gemeinschaft und von Spiritualität entwickeln und sie sich „in Ihrem Element“ erleben können. Die Kosten betragen 85 €.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-230, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de.

Fotocredits: 4634656 from Pixabay

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon