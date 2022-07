„FREI – RÄUME“ – Kulturfestival startet im Kreishauspark in Brilon

Sechs Tipis verweisen auf vielfältige Verknüpfungen und Verbindungen zwischen Menschen aus dem Sauerland

brilon-totallokal: Brilon: Erstmalig stehen sechs Tipis zusammen. Sie verweisen auf vielfältige Verknüpfungen und Verbindungen zwischen Menschen aus dem Sauerland und der Welt

28. Juli 2022 in Brilon: Sechs Tipis, die im Rahmen der Textile 2018 in Schmallenberg und der Hanse 2020 in Brilon unter Mitwirkung von Menschen aus ganz Europa entstanden sind, bilden ein Dorf.

Diese begehbaren und barrierefreien FREI – RÄUME stehen stellvertretend für alle in den letzten 10 Jahren im Rahmen des Kunstprojektes von Ute Lennartz-Lembeck weltweit entstandenen Tipis für Frieden und Zusammengehörigkeit aller Menschen.

Gemeinschaften aus Belgien, Kenia, Deutschland, der Schweiz, Italien, Polen, Spanien, Taiwan und den USA haben seit 2012 ihre Tipis – zum Teil unter weltweiter Beteiligung – gestrickt, gehäkelt, zusammengefügt. Gemeinsamkeiten werden im Kontakt mit den Tipis sichtbar und spürbar.

Besucher*innen erwartet am letzten Juliwochenende ein Kulturprogramm im Tipi-Dorf „FREI – RÄUME“ mit Installationen, Kunst zum Mitmachen, Musik, Lesungen, Dialogen uvm.

Dabei sind u.a. :

Anda Dinu mit ihrem Kunstprojekt „Manifest der 1000 Körbe“

Das Musik – Duo Zweispiel, Dirk Mündelein und Gero Gellert

Fräulein Nina und Roman Krämer mit Lagerfeuer-, Schlager-, Pop Hits zum Mitsingen

Die Tanzwerkstatt Olsberg mit Swing und Lindy- Hop

Tim Guse alias Timonday mit Livepainting

Sandra Ritter mit Cyanotopien zum Mitmachen

Beate Ritter, die für Kinder und Erwachsen liest

Die Schmausretter aus Schmallenberg, die LandFrauen aus Brilon und der Goldmarie aus Olsberg die für kulinarische Leckereien sorgen

Ein Klang-Raum, eine sich verändernde Pflanzinstallation und eine wachsende Filz-Installation von feinheit

Die Angebote sind kostenfrei.

Vorbeikommen, Schauen, Wahrnehmen und Mitmachen – verknüpft, verbunden, vielfältig…

FREI – RÄUME wir gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, RKP – Regionales Kultur Programm NRW, die Stadt Schmallenberg, die Stadt Brilon und den Verein KUNTERBUNT e.V. und zusammen mit den Partnern BWT Brilon Kultour, Sozialwerk St. Georg gGmbH, Team Impuls GmbH, LandFrauen Brilon, Spiritueller Sommer – Wege zum Leben realisiert.

Informationen im Überblick

FREI – RÄUME Brilon

Ort: Kreishauspark, Drübelweg/Heinrich-Jansen-Weg, Brilon

Kulturfestival: 28. bis 31. Juli 2022

Do: 18.00 bis 20.00 Uhr

Fr und Sa: 14.00 bis 22.00 Uhr

So: 14.00 bis 20.00 Uhr

Tipi-Installation:

28. Juli bis 18. September 2022

jederzeit kostenfrei zugänglich

FREI — RÄUME Schmallenberg

Brüsseler -Tipi mit Fotoausstellung „50 x 20m³ Gemeinschaft – 10 Jahre Tipi-Projekt“

Ort: Lennepark/Kurpark, Schmallenberg

Kulturfest: 20. August 2022, 18.00 bis 22.00 Uhr

Installation: 20. August bis 18. September 2022

jederzeit kostenfrei zugänglich

feinheit GbR

Die Gesellschafterinnen der feinheit GbR sind

Ute Lennartz-Lembeck: Künstlerin und Urheberin des Tipi-Projektes,

Christine Bargstedt: Festivalleitung Die Textile – Festival für textile Kunst Schmallenberg,

Anne Möx: Koordinatorin Tipi-Projekt Schmallenberg,

Heike Fritz: Initiatorin und Koordinatorin Tipi-Projekt Brilon.

Sie haben sich über das Tipi-Projekt gefunden und verbunden.

Förderer*innen

Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

Stadt Schmallenberg

Stadt Brilon

KUNTERBUNT e.V.

Partner*innen

BWT Brilon Kultour

Sozialwerk St. Georg

Spiritueller Sommer

Team Impuls GmbH

LandFrauen Brilon

KUNTERBUNT e.V.

Veranstalter:

feinheit GbR Lennartz-Lembeck, Bargstedt, Fritz und Möx, Barlachweg 5, 42857 Remscheid, [email protected], fb & Insta: feiheit_gbr, www.feinheit.online Tel. 02961-9639232

Fotocredits: feinheit GbR

Quelle: Thomas Mester – Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon