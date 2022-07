Neuer Service in der Stadtbibliothek Brilon

3D-Ausdrucke sind in der Stadtbibliothek Brilon jetzt möglich

brilon-totallokal: Brilon: Ob kleine Ersatzteile für Geräte, Figuren für die Modelleisenbahn, Lesezeichen, Einkaufswagen-Chips oder Spielfiguren für das Gesellschaftsspiel – die einfache und schnelle Produktion dieser Dinge ist mit dem 3D-Drucker möglich. In der Stadtbibliothek Brilon steht ab sofort ein Gerät während der Öffnungszeiten für den Ausdruck kleinerer Projekte im Obergeschoss bereit.

Nachdem bereits zahlreiche Kinder und Jugendliche beim EU-weiten Digitaltag Ende Juni das neue Highlight der Bibliothek, den 3D-Drucker, nicht nur bewundern sondern auch bedienen durften, hat sich nun auch Bürgermeister Dr. Bartsch vom neuen 3D-Ausdruck-Service der Stadtbibliothek vor Ort überzeugt.

„Die Medienwelt ist im Wandel begriffen. Unsere Bibliothek begleitet die Briloner Bürgerinnen und Bürger in besonderer Weise auf diesem Weg. Hier kann man Digitalisierung hautnah erleben und ausprobieren. Der neue 3D-Ausdruck-Service ist praktisch und nachhaltig – zur Erstellung von kleinen Ersatzteilen. Er macht Spaß – zur Produktion von kleinen Geschenken. Und ganz nebenbei ist er ein weiterer Baustein im medienpädagogischen Konzept der Stadtbibliothek Brilon.“ so Dr. Bartsch bei seinem Besuch in der Bibliothek.

Und so funktioniert der Service, der im Hochsauerlandkreis seines gleichen sucht:

Interessierte bringen eine heruntergeladene oder selbst erstellte STL-Datei auf einem USB-Stick mit. Die maximale Druckdauer sollte drei Stunden nicht überschreiten. Im Internet stehen verschiedene Angebote mit 3D-Dateien zur Verfügung, zum Beispiel auf den Plattformen Thingiverse oder 3D-Reparatur.de.

Man kann auch selbst ein Modell mit Hilfe eines CAD-Programms z.B. Tinkercad oder Onshape erstellen. Weitere Infos zum Service gibt es auf der Webseite der Bibliothek unter https://www.stadtbibliothek-brilon.de/unser-service-vor-ort/3d-druck

