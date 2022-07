Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

72-jähriger Pedelec Fahrer aus Marsberg verletzt sich schwer

Brilon: Gestern gegen 19:05 Uhr verletzte sich ein 72-jähriger Pedelec Fahrer aus Marsberg bei einem Verkehrsunfall auf der B7 schwer.

Der Mann war in einer Gruppe Pedelec Fahrer von Bredelar in Richtung Brilon unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve überholte ein Lkw Fahrer die Fahrradkolonne. Ihm kam in der Kurve ein Auto entgegen. Das Auto musste stark abbremsen. Der Lkw zog daraufhin wieder nach rechts auf seine Fahrspur. Dabei kam der Pedelec Fahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Lkw Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Er konnte im Nachgang zu dem Unfall ermittelt werden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200.

