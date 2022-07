Deutsche Meister weltweit gefragt: Lust auf Projekte im Ausland?

Neuer Lehrgang im bbz Arnsberg macht fit für Auslandseinsätze Online-Infoabend am 16. August

brilon-totallokal: HWK-SWF: Lust auf neue Einsatzgebiete oder Geschäfte im Ausland? Gerade deutsche Meister sind aufgrund der guten fachlichen Ausbildung weltweit sehr gefragt – und das in vielen Gewerken. Das notwendige Wissen, um internationale Projekte, zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit, erfolgreich umzusetzen, vermittelt die berufsbegleitende Fortbildung „Gepr. Fachmann/Fachfrau für Internationale Zusammenarbeit (HWO)“. Diesen Lehrgang bietet das bbz Arnsberg erstmals ab dem 25. November an.

In nur fünf Monaten werden die Teilnehmer fit gemacht für den Einsatz in fremden Ländern. Neben wichtigen Inhalten zu Berufsbildungssystemen und Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern erhalten s ie fundiertes Know-how in internationalem Projektmanagement.

Von der Theorie geht es direkt in die Praxis: In einem einwöchigen Erfahrungsaufenthalt als Bestandteil der Fortbildung sammeln die Teilnehmer erste Eindrücke bei der Zusammenarbeit mit fremden Kulturen. Im Kurs unterrichten international erfahrene Dozenten.

Interessiert? Das bbz Arnsberg bietet am Dienstag,16. August, um 19 Uhr einen Online-Infoabend an. Hier kann man die Dozenten kennenlernen und offene Fragen stellen. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten.

Kontakt: Astrid Frese, Telefon 02931 877-306, [email protected]

Quelle: Handwerkskammer Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon