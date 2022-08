Füße stillhalten? Für Tänzer unmöglich! Neue Kursangebote für Jeden …

Neue Kursangebote für Jeden, News und Erfolge

Zum Ersten … Dance Fitness im TSC Olsberg

Der Tanzsportclub Olsberg meldet sich mit einem neuen Kursangebot aus der der Sommerpause zurück. Der Kurs „Dance Fitness“ startet am Mittwoch, den 17.08. um 18.00 Uhr. „Dance Fitness“ verbindet unterschiedliche Elemente wie zum Beispiel Ausdauer, Kondition, Koordination, Stärkung des Körpergefühls etc. Unter der Leitung von Nora Hertwig und Nicole Köster können sich die Teilnehmer/-innen auf Grundschritte und „kleine“ Choreografien aus verschiedenen Tanzstilen freuen. Für die Trainerinnen steht aber vor allem die Freude und der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. „Tanzen in jedem Alter“ (TijA) heißt das Motto für diesen Kurs, jeder wird individuell nach seinen körperlichen Fähigkeiten mitmachen können. Einen Tanzpartner oder eine Tanzpartnerin wird für dieses Kursangebot nicht benötigt.

Jeder der Interesse hat kann am 17.08. zum Schnuppern vorbei kommen. Anschließend findet der Kurs 6x mittwochs im vereinseigenen Tanzstudio (Am Schwesternheim 5, 59939 Olsberg) statt und kostet für Erwachsene 40 €; Schüler, Ausbildende zahlen 30€.

Weitere Infos unter www.tsc-olsberg.de oder [email protected]

Des weiteren…

Jetzt Line-Dance lernen

Kennen Sie Line-Dance? Für diese Tanzrichtung, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut, richtet der TSC-Olsberg eine neue Trainingsgruppe ein, bei der noch einige Plätze frei sind. Der große Vorteil beim Line-Dance ist, dass die Tänze unabhängig von Alter und Geschlecht getanzt werden. So entsteht eine „Mehr-Generationen-Gruppe“ aus Männern und Frauen. Personen, die sich nicht kennen und möglicherweise keine gemeinsame Sprache sprechen, können so miteinander tanzen. Getanzt wird in Reihen und Linien vor- und nebeneinander.

Line-Dance wird fälschlicherweise mit den Tänzen der amerikanischen Cowboys und Cowgirls gleichgesetzt. Doch dem ist nicht so. Einzelne Tänze weisen Schrittkombinationen aus Cha-Cha, Rumba, Salsa, Merengue und anderen modernen Tanzstilen auf. Getanzt wird nicht nur auf Country-Musik sondern auch auf aktuelle Hits aus den internationalen Charts.

Das Training beginnt am Montag den 15. August 2022 und findet von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr vierzehn tägig im Tanzstudio des TSC statt. Voranmeldung (erwünscht) Weitere Infos gibt es beim Trainerpaar Elke und Thomas Weber unter Tel.-Nr. 02935/7347 und auf der Homepage www.tsc-olsberg.de

Und ganz nebenbei …

Matthias Beinhauer und Sabine Pohlner sind am 2. Juliwochenende erfolgreich in die Sommersaison 2022 gestartet. In einem gut organisierten Turnier der Sen III A Klasse kämpften internationale und nationale Größen (3. LM Baden-Württemberg) eine kleine „Hitzeschlacht“. Bei mehr als 25 Grad im Veranstaltungsraum des TC Rot-Weiß Schwäbisch-Gmünd kam unserem Paar wohl die konditionelle Vorbereitung in der Höhe der Alpen zu Gute. In diesem Starterfeld tanzten sie den 3.Platz (von 7) gut und sicher nach Olsberg und waren mit einer erneuten Platzierung zufrieden.

Am letzten Wochenende des Monats gab es noch Punkte und Platzierungen für Schönfeld/Diel und Eifler/Eifler-Lumme bei der 24. Auflage des Bonner Sommerpokals.

Nach Umstellung ihres Programms starteten Harald Schönfeld und Sabine Diel (Winterberg/Meschede) wieder zu ersten Mal. Sonntags, bei knapp 30°C, eine Herausforderung. Gewohnt entspannt gingen die Beiden ans Werk und verpassten mit dem 7. Platz von 11, auch nach Kreuzvergabe, äußerst knapp das Finale.

Stefan Eifler und Stefanie Eifler-Lumme starteten schon am Samstag. Zur Mittagszeit begannen sie in einem Starterfeld von 8 Paaren. Gewohnt konzentriert war das Erreichen der Endrunde kein Problem. Die Wertungen waren so eng beieinander, daß in diversen Bewertungsebenen gezählt wurde. Hier hatten sie leider das Nachsehen und mussten sich mit dem 4.Platz begnügen. Aus `Fehlern´ lernt man. Mit dem Vorhaben es diesmal besser zu machen, starteten die beiden am Sonntag noch einmal. Diesmal lief es besser, Endergebnis 3. Platz von diesmal 7 Paaren, letzte nötige Platzierung ertanzt und mit Zufriedenheit zurück in den HSK.

Und überhaupt …

möchte der TSC Olsberg e.V, noch darauf hinweisen, daß für die Kindergruppen ein Übungsleiter (m/w/d) gesucht wird. Näheres hierzu und allen anderen Themen ist auf der Webseite des Clubs zu finden www.tsc-olsberg.de

