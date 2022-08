Bundestagsabgeordnete laden zu Sommerwanderung ein

Am Samstag, den 6. August 2022 laden die Mitglieder des Deutschen Bundestages, Esther Dilcher und Dirk Wiese, zur gemeinsamen Sommer-Wanderung von Brilon-Wald nach Willingen ein. Treffpunkt um 9 Uhr ist der Waldbahnhof in Brilon-Wald.

Unter der Leitung von Wanderführer Günter Wiese führt die ca. dreistündige Wanderung durch die Sauerländer Wälder hinein ins Willinger Upland und endet mit der Einkehr in das Lokal „Einkehrschwung“.

„Die Idee zur Wanderung kam von meiner Kollegin Esther Dilcher aus dem Nachbarwahlkreis. Jeder Interessierte ist herzlich zur Wanderung eingeladen. Mit dem 9€-Ticket kann die Anreise auch ganz einfach per Zug bewerkstelligt werden.“, so Wiese. Für Autofahrer besteht die Möglichkeit den Wagen in Brilon-Wald abzustellen und nach der Wanderung per Zug von Willingen zurück nach Brilon-Wald zu fahren.

Quelle: Hendrik Bünner, Wahlkreissekretär

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon