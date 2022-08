POL-HSK: Motorradfahrer und Urlaubsheimkehrer kontrolliert

Der Tagesschnellste wurde in Sundern-Amecke mit einer Geschwindigkeit von 115 Km/h bei erlaubten 50 Km/h gemessen

Gestern fanden umfangreiche Kontrollen von Motorradfahrern im Hochsauerlandkreis statt. An den von stark frequentierten Motorrad-Strecken im HSK kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit, Verstöße gegen den Lärmschutz und technische Veränderungen an den Maschinen. Von den 68 kontrollierten Motorradfahrern waren 13 zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde in Sundern-Amecke mit einer Geschwindigkeit von 115 Km/h bei erlaubten 50 Km/h gemessen. Er muss mit einem Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

An zwei Motorrädern wurden technische Veränderungen festgestellt. Bei den Maschinen waren die Kennzeichen so angebracht worden, dass deren Lesbarkeit erschwert war. Erfreulicherweise konnten bei den kontrollierten Motorrädern keine erhöhten Lärmwerte festgestellt werden. Am Samstag beteiligte sich die Polizei im HSK an den landesweiten Kontrollen des Ferienreiseverkehrs.

Auch hier ist erfreulich, dass keine Verstöße gegen die Sicherungspflichten von Kindern im Fahrzeug festgestellt wurden. Alle Kinder waren ordnungsgemäß im Kindersitz angeschnallt. Es wurden drei Verstöße gegen die Pflicht zur Ladungssicherung von der Polizei geahndet. Ein Verkehrsteilnehmer benutzte während der Fahrt verbotsweise das Handy.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon