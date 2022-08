Unsere Talsperren: Zu wenig Niederschlag im Sommer 2022

Unsere Talsperren: Es fehlt Wasser, zu wenig Niederschlag im Sommer 2022

In einer linearen Niederschlagskennline ermittelt aus den Messwerten in Deutschland kann man die jetzige Dürre sehr gut veranschaulichen: Vom 1. Juli 2021 bis 31. Juli 2022 fiel die Linie von hohen 78 Litern pro Quadratmeter auf sehr geringe 40 l/ m². Der Mittelwert beträgt etwa 59 l/ m².

Im Vergleich liegt die langjährige Regenlinie bei 65 bis 68 l/ m², der Mittelwert bei 66,5 l/ m².

Der Mittelwertvergleich über diese dreizehn Monate stellt sich nicht so dramatisch dar, es wurde immerhin eine Niederschlagsmenge von 88 Prozent erreicht. Aber in diesem Jahr 2022, besonders im März und Juli, fehlt es an Regen. Sichtbar werden diese Zahlen an der Staumauer der in Hessen und Nordrhein-Westfalen liegenden Diemeltalsperre.

Diemeltalsperre am 10.08.2022

Die Staumauer mit einer Länge von 194 m wurde im Jahr 1924 fertiggestellt. Unterhalb der Staumauer befindet sich das Wasserkraftwerk Helminghausen.

Ist-Stauhöhe 366.76 m, maximal 376,2 m. Es fehlen also an Höhe 9,44m.

Ist-Inhalt 7,97 Mill. m³, maximal 19,9 Mill. m³. Inhalt nur 40 %, Wassertemperatur 22 Grad.

Zufluss Diemel und Itter nur 0,21 m³/s, Abfluss Helminghausen 1,01 m³/s

Der Mindeststauinhalt ist auf 5 Mill. m³ festgelegt.

Edertalsperre mit noch weniger Inhalt

Wasserstand 223,14 m

Wasserstand unter Maximum 21,83 m

Inhalt in Millionen 39,40 m³:

Füllstand 20 Prozent

Die Möhnetalsperre ist noch gut gefüllt

Istwert 210,1 m, Vollstau bei 213,7 m,

Stauinhalt 103,1 Mio.m³, maximal 134,5 Mio.m³, das entspricht 77 Prozent.

Wettersituation

Laut Wetterbericht bleibt es trocken. Daher wird ein weiterer Pegelrückgang an den Talsperren erwartet.

Dieter Frigger

