Südwestfalen-Tour der heimischen Abgeordneten der SPD

Die alljährliche Südwestfalentour der heimischen Bundestags- und Landtagsabgeordneten der SPD, begleitet durch lokale Amtsträger, findet auch in diesem Jahr statt. Am 22. Und 23. August besuchen die Abgeordneten dabei Vereine, Unternehmen und Institutionen aus der Region. Im Mittelpunkt steht dabei der gemeinsame Austausch zu aktuellen Herausforderungen und strukturellen Veränderungen in der Region sowie, die Unterstützung der Menschen in Südwestfalen.

Dirk Wiese, Sprecher der Südwestfalen-SPD dazu: „Die Südwestfalentour ist sicherlich ein Highlight jeden Jahres. Der Kontakt mit den Menschen, Vereinen und Unternehmen vor Ort macht die Tour so spannend. Dieses Jahr freue ich mich auf Einblicke in ganz unterschiedliche Bereiche, die die Vielseitigkeit unserer Region betonen. Als Wirtschaftsregion im Grünen ist Südwestfalen ein attraktiver Ort um zu Leben und zu Arbeiten. Wir wollen die Attraktivität der Region erhalten und sogar steigern. Gemeinsam, auf kommunaler, sowie Landes- und Bundesebene.“

Die diesjährige Tour führt mit Kreuztal und Bad Laasphe durch den östlichen Kreis Siegen-Wittgenstein. Mit Stationen in Medebach, Brilon und Rüthen werden auch der Hochsauerlandkreis und der Kreis Soest besucht.

Quelle: Hendrik Bünner, Wahlkreissekretär

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon