DLRG-Präsidentin Ute Vogt besucht mit Dirk Wiese den Sorpesee

Dirk Wiese, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und Ute Vogt, Präsidentin der DLRG und ehemalige Bundestagsabgeordnete besuchen am Donnerstag, 25. August die DLRG Sorpesee. Neben einem ausführlichen Austausch mit den ansässigen Ortsgruppen besichtigen die Gäste ebenfalls die am Sorpesee gelegenen DLRG-Wachen.

„Dass Ute Vogt meiner Einladung ins Sauerland gefolgt ist, freut mich sehr. Die DLRG ist mit ihren Gliederungen über den gesamten Hochsauerlandkreis hinweg vertreten und sorgt mit hervorragender ehrenamtlicher Arbeit für die Sicherheit an den heimischen Badeseen. Zusammen wollen wir an der Basis Gespräche führen und Hilfestellung leisten, wo wir können.“, so Wiese.

Quelle: Hendrik Bünner, Wahlkreissekretär

Fotocredits: Marco Urban

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon