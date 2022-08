Traditionelles Waldfest des Löschzuges Brilon im Rochuswäldchen am 20. und 21. August 2022

Das traditionelle Waldfest des Löschzugs Brilon findet nach 2-jähriger Corona-Pause wieder statt. An diesem Wochenende wird man das Rochuswäldchen kaum wiedererkennen. Zwei Festzelte, eine Cocktailbar und ein Schlemmerstand schmücken das Wäldchen nicht nur am Tag, sondern auch am Abend.

Der Eintrittspreis beschränkt sich auf gute Laune und Lust am gemeinsamen Beisammensein.

Am Samstag um 18:30 Uhr wird das Waldfest eröffnet, gefolgt von einem Platzkonzert des Tambourkorps um 19:30 Uhr. Die musikalische Begleitung am weiteren Abend übernimmt „DJ Henning“. Ein Mix aus verschiedenen musikalischen Genres, kühle Getränke, angenehme Gespräche, und Leckeres vom Grill schaffen die ideale Voraussetzung für einen gelungenen Abend.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Festhochamt zu Ehren des heiligen Rochus. Die musikalische Begleitung übernimmt die Jagdhornbläsergruppe Brilon.

Im Anschluss begleitet die Jagdhornbläsergruppe den Frühschoppen. Getreu dem Motto „Am Sonntag bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Rochuswald“ findet man viele Leckereien und Schlemmereien. Lasst es euch bei Bier, Cola, Bratwurst, Grillschinken, Pommes, Schmorkartoffeln und hoffentlich viel Sonnenschein gut gehen. Abgerundet wird der Festschmaus am Nachmittag durch Kaffee und Kuchen.

Auch die kleinen Gäste kommen am Sonntag nicht zu kurz. Ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg und vielem mehr, sorgt für viel Freude. Getreu dem Motto „Geschichte zum Anfassen“ können zudem die Oldtimer des Löschzuges Brilon angesehen und erkundet werden, ganz sicher ein Highlight für Jung und Alt.