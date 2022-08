Brilon Gutschein – Wie lange noch gültig?

Wie bekannt führt der Gewerbeverein Brilon zum 01.September 2022 einen neuen digitalen Gutschein ein. Dieser ersetzt 1:1 den alten analogen Gutschein, der letztmals am Mittwoch, 31.08. verkauft wird. Viele Gutscheine schlummern noch in den diversen Schubladen und den Portemonnaies der Briloner Kunden. Was passiert damit? Sind diese ab dem 01. September 2022 nicht mehr gültig?

„Selbstverständlich behält jeder Gutschein seine gesetzliche Gültigkeit von drei Jahren.“, erklärt der 1. Vorsitzende des Gewerbevereins Prima Brilon, Christian Leiße.

„Dies bedeutet, dass jetzt erworbene Gutscheine noch bis zum 31.12.2025 gültig sind. Ab dem 01.01.2026 wird definitiv kein alter, analoger Brilon Gutschein mehr angenommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Kunden ihre Gutscheine mal kontrollieren würden. Gutscheine, die vor dem 01.01.2019 ausgestellt wurden, sind heute schon nicht mehr gültig. Gutscheine die in 2019 ausgestellt werden, verlieren ihre Gültigkeit am 01.01.2023. Es wäre ja schade, wenn dieses Guthaben nicht für eine nette Kleinigkeit ausgegeben werden würde.“ Den alten Brilon Gutschein nehmen noch alle Händler von Prima Brilon entgegen. Eine Übersicht über die aktuellen Mitglieder findet sich auf der Homepage des Vereins www.prima-brilon.de. Hier finden sich auch alle Infos zum neuen Gutschein.

Bildunterschrift: Ein Design des neuen Brilon Gutscheins

Quelle: Oliver Dülme – Geschäftsführer / Wirtschaftsförderer – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon