Brilon: Delegiertenversammlung des ChorVerbandes Altkreis am 20.08.2022

Gevelinghausen, 14 der insgesamt 26 derzeit im ChorVerband Altkreis Brilon organisierten Chöre folgten der Einladung zur Delegiertenversammlung in die Schützenhalle in Gevelinghausen.

Nach der musikalischen Eröffnung durch den Gemischten Chor Gevelinghausen begrüßte die Vorsitzende Anneliese Ortmann die Vertreter der Chöre. Grußworte sprachen Andreas Gierhard als Vorsitzender des gastgebenden Chores und Wolfgang Fischer als Bürgermeister der Stadt Olsberg.

Der Geschäftsbericht von Monika Erber sowie der Rechenschaftsbericht von Kassiererin Rita Pollmeier wurden von den Anwesenden genehmigt. Dem Vorstand des Chorverbandes wurde einstimmig Entlastung erteilt. Die Kreisjugendreferentin Annette Lange, die 2021 neu gewählt wurde, gab den Anwesenden einen spannenden Einblick in ihr Aufgabengebiet.

Bei den Wahlen wurde der zweite Vorsitzende, Dirk Schnapp, der auch das Amt des Internetbeauftragten übernahm, in seinem Amt bestätigt. Ebenso wurden die Schatzmeisterin, Rita Pollmeier, die Geschäftsführerin Monika Erber und der Beisitzer Stefan Loerwald in ihren Ämtern bestätigt. Die Stelle des Kreischorleiters konnte leider nicht besetzt werden.

Zum Abschluss wies Frau Ortmann auf die Zentrale Ehrung, die am 23. Oktober ebenfalls in der Schützenhalle in Gevelinghausen stattfindet hin. Ein gemeinsames Lied rundete die gelungene Veranstaltung ab.

Bildunterschrift: Der Vorstand des ChorVerbandes Altkreis Brilon (Foto: Chorverband)

Quelle: Karin Kraft

