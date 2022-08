Kreisjugendtag 2022: Gewaltprävention & Kinderschutz im Sportverein

André Erlmann: Die Veranstaltung steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Gewaltprävention

Die Sportjugend des KreisSportBundes HSK lädt alle Jugendvertreter der Sportvereine im HSK herzlich zum Kreisjugendtag 2022 ein. Die Veranstaltung findet am 28.09.22 ab 17:00 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses in Meschede statt.

Die Veranstaltung steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Gewaltprävention. Zudem steht u.a. die Wahl des neuen Jugendvorstandes und die Änderung der Jugendordnung auf der Tagesordnung.

Vor dem Hintergrund des neuen Landeskinderschutzgesetzes NRW wird im Rahmen des Kreisjugendtages zum Thema Kinderschutz informiert und sensibilisiert sowie auf mögliche Risiken im Sport- und Vereinsumfeld hinweisen. Prävention vor und Interventionen gegen sexualisierte Gewalt im Sport stehen hierbei im Mittelpunkt. „Wir wollen Sportvereine in ihrer Präventionsarbeit stärken und unterstützen und somit proaktiv handeln bevor etwas passiert!“ (André Erlmann, Fachkraft Jugendarbeit im KSB HSK).

Ein Impulsvortrag und der Dialog mit den Jugendvertretern sollen zusätzlich zur Enttabuisierung der Thematik beitragen und Sportvereine ermutigen das Thema Gewaltprävention transparent und offen anzugehen. So zeigen Ergebnisse der Safe Sport Studie – zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im organisierten Sport in Deutschland 2016, dass in Vereinen mit einer klar kommunizierten Kultur des Hinsehens und der Beteiligung das Risiko für alle Formen sexualisierter Gewalt signifikant geringer ist.

Noch nicht angemeldete Vereine und Jugendvertreter*innen können sich noch bis zum 27.09.2022 unter www.hochsauerlandsport.de anmelden oder ihre Anmeldung an folgenden Kontakt richten:

[email protected] oder Tel: 02904/ 9763 251

Quelle: André Erlmann, KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

Fotocredits: André Erlmann, KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

