Samstag, 3. September 2022: In Brilon wird getanzt – Offene Tanzfläche vom SauerlandHop beim Briloner Altstadtfest

Am Samstag, 3. September 2022 startet die erste Offene Tanzfläche. Um 13.30 Uhr geht es auf dem Briloner Marktplatz los. Alle sind eingeladen, einen Ausschnitt der regionalen Tanzszene zu erleben. Es startet das gemeinsame Schulprojekt der Marienschule und des Gymnasium Petrinum. Auf die Bühne kommen die Tanzsportgemeinschaft Hochsauerland e.V. 1996 Brilon mit Line Dance und Latein, Hoff die Tanzschule zeigt mit fünf Gruppen von Kindertanz bis HipHop, der AWO Kindergarten Lummerland und Familienzentrum sind ebenso dabei wie Gruppen der Tanzwerkstatt Olsberg und die Dynamic Dance Academy mit der Dynamic Dance Crew, den Street Soul Kids sowie den Move Breakers. Deren Tanzcoach Samson Drini lädt als Abschluss alle dazu ein, bei der großen Mitmachchoreo einzusteigen.

Vor dem Rathaus kann die Kunstinstallation TANZTEPPICH von Katharina Kretzschmar betrachtet werden. Dort finden sich Informationen über die Gruppen der offenen Tanzfläche und die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Am Sonntag geht es tänzerisch weiter. Beim Filmdance um 11 Uhr wird im Cineplex Brilon der Tanzfilm „Step Up: All In“ gezeigt. Die Dynamic Dance Academy hat eigens zur Filmmusik eine Choreo gestaltet, stimmt damit auf den Film ein und Samson Drini zeigt für alle Interessierten ein paar Abfolgen auch zum Mitmachen vor Ort. Tickets gibt es für 10 Euro, ermäßigt für 7 Euro inklusive Danceact und Freigetränk.

Die Veranstaltungen sind Teil von „Tanz in der Fläche“ – SauerlandHop, ein Projekt im Rahmen Regionales Kulturprogramm gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Die Städte Brilon, Olsberg und Winterberg möchten zusammen mit Davina Sauer-Wundling Tanzschaffende zusammen und gemeinsam mehr Tanz ins Sauerland bringen.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Offene Tanzfläche Brilon – Die Dynamic Dance Academy ist auch dabei

Fotorecht: Dynamic Dance Academy

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon