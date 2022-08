VHS Brilon: Noch freie Plätze beim Rückenfit-Kurs

Noch freie Plätze beim Rückenfit-Kurs

Im Rückenfit-Kurs kräftigen die Teilnehmenden die Rücken- und Bauchmuskulatur. Die allgemeine Beweglichkeit soll ebenfalls gefördert werden.

Der Kurs beginnt am Montag, 12. September, und findet an elf Abenden von 17.30 bis 18.30 Uhr im VHS-Haus in Brilon statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

