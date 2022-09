Kahler Asten – Bergwetter im August 2022 – Das sind keine guten Zahlen

Kahler Asten – Wetter im August 2022 Vergleich zum Zeitraum 1981/2010. Der Monat August ist der wärmste und trockenste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen.

Flächenniederschlag nur 10,8 mm von durchschnittlich 105 mm, das sind nur 10,3 Prozent. Das sind keine guten Zahlen. Ähnliche Werte wurden in z.B. in Aachen, Bad Marienberg, Bad Salzuflen, Bonn, Cuxhaven, Hamburg und Kleve gemessen.

Die Dramatik der niedrigen Regenfälle erkennt man auch an den Zuflüssen zur Diemeltalsperre. Zuflussmengen am 6. August 2022 nur 0,17 m³/s bei einem Abfluss von 1 m³/s.

Diese Regenmesswerte kann man auch bei einer Überschreitung des Hohen Olsberg 705 m erwandern und dann unter den Schuhsohlen fühlen. Auf der Ostseite (Elleringhausen) ist der Waldboden noch relativ feucht, auf der sonnigen Südwestseite (Ruhrtal) besteht der Waldboden fast nur noch aus trockener Erde.

In 839 m Höhe auf dem Asten wurde als Mitteltemperatur 17,3 Grad aufgeschrieben, das sind 3,8 Grad über dem langjährigen Mittelwert. Im Vorjahresmonat waren es nur 12,4 Grad.

Vier Sommertage von über 25 Grad stehen in der Datentabelle. Der Höchstwert von 29,4 Grad wurde am 04.08.2022 erreicht. Damit lag aber der Augustwert unter der Temperatur vom Juni mit den hohen 30,3 Grad.Zahlreiche 270,8 Sonnenstunden, normal sind etwa 176 Stunden, ein Plus von 150 %. Am 8.8.2022 zeigte sich die Sonne im Maximum mit 14,2 Tagesstunden. Die Photovoltaikanlagen lieferten Rekordwerte. Der Wind wehte nur schwach mit Windstärke 3.

Daten DWD, Bild Kahler Asten mit DWD-Wetterstation

