Brilon: Rosengarten im Kurpark erneuert – Damit strahlt der Rosengarten zum 50-jährigen Kurparkjubiläum in vollem Glanz

Brilon: Rosengarten im Kurpark erneuert – Mit der Maßnahme hat der in der 80er Jahren angelegte Rosengarten nun ein neues Bild erhalten

Die Stadt Brilon hat den Rosengarten im Kurpark erneuert. Die Arbeiten wurden nun abgeschlossen. Damit strahlt der Rosengarten zum 50-jährigen Kurparkjubiläum in vollem Glanz. Bei der Umgestaltung wurden rund 425 qm alte Waschbetonplatten und Palisaden entfernt und ein ökologisches Betonpflaster in Muschelkalkoptik verlegt. Das neue Pflaster ist in einem historischen Fischgrätenmuster (Deelenpflaster) auf einer neuen wasserdurchlässigen Tragschicht verlegt worden.

Daneben wurden die Treppenanlagen erneuert und mit weiß markierten Trittkanten markiert. So wird sehbehinderten Besuchern das Begehen der Stufen erleichtert. Leider sind durch Vandalismus während der Bauphase bereits vier Stufen beschädigt worden. Der Rand der Blumenbeete ist jetzt durch ein anthrazitfarbenes Betonpflaster zur Orientierung von Sehbehinderten optisch abgegrenzt. Weiter ermöglicht eine neue gestaltete Zufahrtsrampe für Rollstühle, Kinderwagen und Rollatoren nun eine Zufahrt des Rosengartens.

Auch an das Ausruhen und Wohlbefinden im Rosengarten wurde gedacht. Drei dreh- und schwingbare Waldsofas vor der Pergola laden zum Genießen ein. Die dortigen Kletterrosen und die Rosenblüten können so im Liegen genossen werden. Zwei weitere Waldsofas und zwei neue Vesperinseln runden das Umfeld ab. Die Vesperinseln bestehen aus Tischen mit höher eingebauten Bänken. Die Bänke haben dadurch die Funktion von „Baumelbänken“.

Mit der Maßnahme hat der in der 80er Jahren angelegte Rosengarten nun ein neues Bild erhalten. Die Umgestaltung erfolgte dabei unter gleichberechtigter Berücksichtigung ökologischer, soziokultureller und ökonomischer Gesichtspunkte.

Quelle: Stadt Brilon

