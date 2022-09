Olsberg: Spielend Texte entwickeln – Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche in der Stadtbücherei Olsberg

Mit einem besonderen Highlight in ihrem Veranstaltungskalender überrascht die Stadtbücherei Olsberg in der zweiten Woche der Herbstferien

Olsberg. Mit einem besonderen Highlight in ihrem Veranstaltungskalender überrascht die Stadtbücherei Olsberg in der zweiten Woche der Herbstferien: Eine Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche von 9 bis 15 Jahren findet mit der Autorin Beatrix Schulte statt.

Unter dem Motto „Mit Textcollagen und Scrapbooking Geschichten entwickeln“ lernen die Kinder und Jugendlichen von Montag, 10., bis Freitag, 14. Oktober, täglich jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr in dieser Schreibwerkstatt spielend mit Texten umzugehen, indem sie Wörter aus Zeitschriften ausschneiden und diese mit Bildern zu einer Art Textcollage verarbeiten. Das Scrapbooking sammelt hierbei Ideen, entwickelt Figuren, um die sich Geschichten ranken können. Die Texte werden schön gestaltet und mit einer Lesung zum Ende der Veranstaltung hin präsentiert. Diese Abschlussveranstaltung findet voraussichtlich am Freitag, 14. Oktober, im Anschluss an den Workshop von 17.30 bis 19 Uhr statt.

Die Teilnahme an der Schreibwerkstatt ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung ist ab sofort telefonisch bei der Stadtbücherei Olsberg unter 02962 / 979 383 oder per Mail an [email protected] möglich. Das Anmeldeformular steht auch auf der Homepage der Stadtbücherei Olsberg https://stadtbuecherei-olsberg.de/ zum Herunterladen bereit. Anmeldeschluss ist am Samstag, 1. Oktober.

Diese Werkstatt wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen von SchreibLand NRW, einer Initiative des Literaturbüros NRW und des Verbandes der Bibliotheken des Landes NRW. SchreibLand NRW schafft hier eine Plattform für Kinder und Jugendliche, die mit Sprache spielen und Kreatives Schreiben „trainieren“ möchten. Die Bibliotheken als erste Anlaufstellen für Lese- und Schreibbegeisterte spielen dabei eine zentrale Rolle.

