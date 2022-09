Briloner konnten wieder hervorragende Leistungen abrufen / 3. Qualifikationswettkampf zum Deutschland-Cup

Hinweis: Anstehenden Wettkämpfe: 10.9.22 Norddeutsche Meisterschaften und am 18.9.22 Vorentscheid zum Deutschland-Cup

Am letzten Wochenende ist der Ski-Club Brilon mit 23 TurnerInnen zum 3. Qualifikationswettkampf nach Finnentrop gefahren. Dieser war der zweitletzte von vier Qualifikationswettkämpfen. Die Briloner konnten wieder hervorragende Leistungen abrufen und ihre Lücken, die durch die lange Corona-Pause entstanden waren, ausgleichen. Alle Küren waren sehr sicher und sauber geturnt. Auch in den Zusatzdisziplinen konnte Brilon sich gut gegen die anderen Teilnehmer durchsetzen. Am Ende des Tages wurde verkündet, dass alle anwesenden Brilonerinnen eine Runde weiter gekommen sind und somit dem Ticket zum Deutschland-Cup einen großen Schritt näher sind.

Der vierte Qualifikationswettkampf wird am 18. September in Brilon ausgerichtet. Dort wird dann die endgültige Entscheidung fallen, wer sich für den Deutschland-Cup qualifiziert. Wir freuen uns über zahlreiche Zuschauer, die uns am 18. September anfeuern. Am 10. September richten wir außerdem die Norddeutschen Meisterschaften und die Norddeutschen Vereinsmeisterschaften aus. Auch da sind Zuschauer sehr willkommen.

Platzierung im einzelnen:

Ak7/8: 1. Charlotte Hoffmann

Ak9/10: 1. Pia Steinkemper , 4. Maja Matusak

Ak11/12: 3. Sophie Beel

Ak13/14 Sprung: 3. Jolie Gossmann

Ak13/14 Spirale: 1. Elif kantar, 5. Paula Schodrock

Ak15/16: 1. Amelie Fritsch, 8. Yaell Westermann

Ak17/18: 1. Bezya Kantar, 2. Inken Albaum, 3. Jamie, Krämer 4. Tina Hohmann, 5. Maria Fritsch, 8. Annika Caspari, 10. Luna Westermann

Ak19+: 5. Jule Bunse, 6. Ria Schmitz, 11. Sarah Hohmann

Ak19+: 1. Finn-Luca Westermann

Sprung

Ak19+ 1. Finn-Luca Westermann

Ak17/18: 2. Beyza Kantar, 3. Jamie Krämer

Ak7-12: 2. Pia Steinkemper, 4. Sophie Beel

Spirale:

Ak17/18: 2. Inken Albaum, 5. Maria Fritsch, 6. Tina Hohmann

Ak15/16: 2. Amelie Fritsch

Ak7-12: 1. Sophie Beel

Wir gratulieren folgenden Turnerinnen, die beim letzten Vorentscheid für den Deutschland-Cup turnen dürfen:

Gerade: Charlotte, Pia, Maja, Sophie, Jolie, Elif, Paula, Yaell, Amelie, Beyza, Inken, Jamie, Tina, Maria, Ria, Jule, Finn-Luca

Spirale: Sophie, Amelie,

Sprung: Pia, Sophie, Beyza, Finn-Luca, Sarah, Alina

Quelle: Silvia Rummel / Fotocredits: Ski-Club Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon