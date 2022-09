Medebach: Kulinarisches Wanderwochenende. So sieht ein perfektes Wochenende aus!

Wandern in netter Gesellschaft, die bunte Herbstlandschaft des Sauerlandes genießen und dazu noch leckere Kleinigkeiten schlemmen

Wandern in netter Gesellschaft, die bunte Herbstlandschaft des Sauerlandes genießen und dazu noch leckere Kleinigkeiten schlemmen – so sieht ein perfektes Wochenende aus! In Medebach ist das Kulinarische Wochenende ein alljährliches Veranstaltungshighlight zum Beginn der Herbstferien. In diesem Jahr sind 2 unterschiedlich lange Touren geplant:

Schlemmen auf dem Orketalrundweg

Am 1. Oktober führt die 16 km lange geführte Tour auf der Sauerland-Höhenflugspur „Orketalrundweg“ durch die Dörfer Medelon, Berge und Dreislar. Alle 4 km können sich die Wanderer auf einen kulinarischen Zwischenstopp freuen. Mit einem leckeren Abendessen in Medelon klingt der Tag aus.

Kulinarik & Wein entlang der Open Mind Places

Am 2. Oktober werden die Open Mind Places in Referinghausen auf eigene Faust erwandert. Die 7 Kilometer lange Rundtour führt entlang der Kunstobjekte der Christoph Hesse Architekten. Allein, zu zweit oder zusammen mit der Familie oder Freunden gehen die Teilnehmer in Ihrem eigenen Tempo von Station zu Station. Entschleunigen und genießen mit allen Sinnen: Unterwegs erwartet Sie Kunst inmitten der Natur, verschiedene deutsche Qualitätsweine und leckere Kleinigkeiten zum Essen. Genuss pur! Eine Anmeldung ist für beide Tage erforderlich!

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage:

www.medebach-touristik.de. Kontakt: Touristik-Gesellschaft Medebach mbH, Marktplatz 1, 59964 Medebach Tel. +49 2982 9218610, Fax +49 2982 9218611, [email protected], www.medebach-touristik.de

Quelle: Andrea Hunold, Touristik-Gesellschaft Medebach mbH / Fotocredits: Touristik-Gesellschaft Medebach mbH

