Sauerländer besuchen Dirk Wiese im Bundestag

Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten und stellevertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Dirk Wiese, besuchten rund 30 Bürgerinnen und Bürger das politische Berlin.

Neben Programmpunkten am Mauerdenkmal „Bernauer Straße“ und am Denkmal für die ermordeten Juden Europas, waren eine Rundfahrt auf der Spree und ein Rollenspiel in der Ausstellung „Wege, Irrwege, Umwege“ am Gendarmenmarkt Highlights der viertägigen Reise. Höhepunkt war außerdem ein ausführliches Gespräch mit Dirk Wiese über die aktuelle Themen und Herausforderungen in der Bundespolitik.

„Mit dem Programm des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung können wir drei Mal pro Jahr Bürgerinnen und Bürger nach Berlin einladen und unsere Arbeit im Parlament näher erläutern. Ich habe mich sehr über den Besuch aus meinem Wahlkreis, dem Hochsauerlandkreis, gefreut.“ so Wiese.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich über die Reisen im Wahlkreisbüro von Dirk Wiese informieren. Erreichbar ist das Büro Montags-Freitag zwischen 9:00 und 16:00 Uhr unter 0291/996713 oder unter [email protected]

