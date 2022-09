LIVE ab 14:55 Uhr Brilon: Festgottesdienst am Samstag,10.09.2022 um 15 Uhr „Stadtschützenfest in Brilon“ – Hanna Rüther, Propst Dr.Reinhard Richter und Christian Herrmann freuen sich auf zahlreiche Besucher!

Auch Live 14:55 Uhr auf www.brilon-totallokal.de – Hanna Rüther (Schützenkönigin), Propst Dr.Reinhard Richter, Christian Herrmann – Einladung zum Gottesdienst „Stadtschützenfest in Brilon“ vom 09. bis 11. September 2022.

Selbstverständlich ist die Bevölkerung bei kostenlosem Eintritt an allen Tagen herzlich eingeladen!

Am Freitag und Samstag erwarten uns spannende Vogelschießen und am Samstagabend können wir den großen Zapfenstreich in unserer Schützenhalle erleben.

Aber auch zum Festgottesdienst am Samstag um 15.00 Uhr dürfen wir ganz herzlich in die Propsteikirche einladen. Denn genauso wie das Feiern zum Schützenfest gehört, verhält es sich auch mit unserem Bekenntnis zu unserem christlichen Glauben.

Auf dem Video: Hanna Rüther (Schützenkönigin), Propst Dr.Reinhard Richter, Christian Herrmann freuen sich!

Hinweis: Der Festgottesdienst am Samstag um 15.00 Uhr wird auf www.brilon-totallokal.de LIVE übertragen.

Mit Sauerländer Schützengruß: Christian Herrmann, 1. Vorsitzender und Major der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon e. V.

Video: Ulrich Trommer – www.brilon-totallokal.de