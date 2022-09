VHS Brilon: Karate für Kinder ab zehn Jahren

Karate für Kinder ab zehn Jahren – Kraft, Ausdauer und Gleichgewichtssinn zusammen mit anderen Kindern trainieren

Karate ist eine ideale Art Kraft, Ausdauer und Gleichgewichtssinn zusammen mit anderen Kindern zu trainieren. Das Training fördert das Selbstbewusstsein, aber auch Respekt und Fairness im Umgang mit den Mitschülern. Trainiert werden Schlag- und Tritttechniken ohne Kontakt und mit viel Platz für Spiel und Spaß.

Der Kurs beginnt am Mittwoch, 14. September, und findet an elf Abenden von 18 bis 19 Uhr in Brilon statt. Er ist geeignet für Kinder mit oder ohne Karate-Vorkenntnissen ab zehn Jahren.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected] sowie online unter www.vhs-bmo.de

Quelle: Astrid Stute, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg / Fotocredits: : pexels

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon