VHS Brilon: Aktive Senioren – Vortrag, Diskussion und Übungen zu PC- und Internet-Themen

Die VHS Brilon führt wieder Computerkurse für Senioren/-innen durch. In entspannter Atmosphäre erlernen Sie in einem angemessenen Tempo: „Übungen zu PC- und Internet-Themen“ …

In diesem Kurs werden die Themen Leistungsoptimierung, Windows 11, Online-Banking oder –Shopping behandelt. Zusätzliche Themenwünsche können Teilnehmende gern einbringen, ebenso kann ein eigener Laptop (Betriebssystem Windows) für die Übungen mitgebracht werden.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 20. September, und findet an vier Vormittagen von 09:30 bis 11:45 Uhr in Brilon statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]).

Quelle:Astrid Stute, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

