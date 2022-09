1.000.000er Passant in der Briloner Fußgängerzone

Das installierte Zählgerät in der Bahnhofstraße Brilon hat den 1.000.000sten Passanten in diesem Jahr gezählt

Nach dem erfolgreichen Altstadtfest hatte der Vorstand von Prima Brilon erneut einen Grund zur Freude: Das installierte Zählgerät in der Bahnhofstraße Brilon hat den 1.000.000sten Passanten in diesem Jahr gezählt. „Diese Zahl haben wir in diesem Jahr über zwei Monate früher als im letzten Jahr erreicht. Natürlich hatten wir 2021 mit Corona einige Einschränkungen, doch der Trend ist weiterhin positiv, wir verzeichnen deutlich mehr Besucher in der Innenstadt. Daher freuen wir uns, dass wir diese Marke schon jetzt erreicht haben. Die Brilonerinnen und Briloner, sowie die zahlreichen Gäste aus nah und fern, sind den Geschäften in der Innenstadt weiterhin treu.“, so ein zufriedener Christan Leiße, Vorsitzender von Prima Brilon.

Der Vorstand hatte für dieses Jubiläum eine Flasche Rotwein sowie einen 100 € Brilon Gutschein vorbereitet. Und wer sind die glücklichen Gewinner? Ein junges Pärchen, Debora Döben aus Belecke und Philipp Maier aus Paderborn. Sie suchten nach einem Geschenk für Philipps Vater in den Briloner Geschäften. Diese Suche hatte sich somit erledigt: „Wir sind total überrascht und freuen uns sehr.

Man muss auch einfach mal Glück haben.“, sind sich beide einig. Der neue Brilon Gutschein kann mittlerweile in über 40 Geschäften eingelöst werden, und es werden laufend mehr. Welche genau dies sind sieht man unter www.briloner.gutschein.de. Die perfekte Geschenkidee, auch für alle weiteren Besucher der Briloner Innenstadt.

