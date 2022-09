VHS Brilon – Sprachen lernen im Herbst: Kurse vom Anfängerniveau bis zur Intensivwoche

Sprachen lernen im Herbst: Die VHS BMO bietet Kurse vom Anfängerniveau bis zur Intensivwoche

Am 12. September beginnt das Herbstsemester der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg und mit dem Semester starten auch wieder zahlreiche Sprachkurse. Neben Kursen auf Englisch, Spanisch oder Französisch können Teilnehmende auch zum Beispiel ihre Italienisch-, Niederländisch- oder Griechisch-Kenntnisse vertiefen und ausweiten. Um auch Sprachen anbieten zu können, die in ländlichen Regionen einen kleineren Interessentenkreis anziehen, nutzt die VHS weiterhin die Möglichkeit von Online-Angeboten und Kooperationen.

Die meisten Sprachen werden in unterschiedlichen Stufen angeboten, Englisch beispielsweise vom Anfängerkurs bis hin zur Intensivwoche im Oktober, die in NRW auch als Bildungsurlaub anerkannt ist. Interessierte, die ihr Sprachniveau selbst nicht kennen oder schwer einschätzen können, können dies beispielsweise bei einem Online-Einstufungstest herausfinden. Wie auch in den letzten Jahren, bietet die VHS BMO am ersten Kurstag einen kostenlosen Schnuppertermin an. Hier können die Teilnehmenden direkt vor Ort schauen, ob das Format zu ihnen passt.

Bei Fragen zu den Kursen oder auch zum Sprachniveau hilft das Team der VHS BMO gerne weiter. Alle Sprachkurse sind im Programmheft sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de zu finden. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]).

