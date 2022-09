Dirk Wiese: Public-Viewing zur WM auch nach 22 Uhr wieder möglich – Eine gute Nachricht für alle Fußballfans, die mitfiebern wollen

Dirk Wiese: Public-Viewing zur WM auch nach 22 Uhr wieder möglich

„Eine gute Nachricht für alle Fußballfans, die im November und Dezember zur Fußball-WM mitfiebern wollen: Die Bundesregierung hat jetzt die Public-Viewing-Verordnung beschlossen. Öffentliche TV-Übertragungen im Freien werden wieder nach 22 Uhr bis in die Nacht möglich sein.“, so der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese.

Die Verordnung ist notwendig, da andernfalls bei TV-Übertragungen im Freien in Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen die für die Nachtstunden zugrunde gelegten Lärmschutzanforderungen nicht eingehalten werden könnten. Zahlreiche Spiele werden erst um 20 Uhr unserer Zeit angepfiffen, so dass insbesondere in der K.O.-Phase die Spiele auch deutlich länger gehen können.

Die auf die Dauer der Weltmeisterschaft befristete Verordnung stimmt inhaltlich mit den Verordnungen zu den Fußball-Weltmeisterschaften und Fußball-Europameisterschaften der letzten Jahre überein.

Quelle: Hendrik Bünner, Wahlkreissekretär / Wahlkreisbüro Meschede

Fotocredits: Marco Urban / AdobeStock 203078650

