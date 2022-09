ITTERFEST, auf geht’s am Sonntag in Tracht nach Bontkirchen!

Vorbeikommen – Zuschauen – Zuhören – Mitfeiern! Itterfest in Bontkirchen – Ein Sonntag voller Blasmusik, Gaudi, Gesseligkeit und guter Laune

Bontkirchen. In diesem Jahr findet wieder das traditionelle ITTERFEST des Musikverein Bontkirchen 1911 e.V. statt. Ein Sonntag voller Blasmusik, Gaudi, Geselligkeit und guter Laune – traditionell in Tracht! Zudem feiert der Verein sein 111-jähriges Bestehen.

Am Sonntag, den 18. September 2022, geht es um 10 Uhr mit einem musikalisch mitgestalteten Gottesdienst in der St.-Vitus-Kirche Bontkirchen los. Danach geht es gemeinsam in die Schützenhalle, in der um 11 Uhr der musikalische Frühschoppen beginnt. Von Märschen, über Polkas, Walzermelodien sowie bekannten Stimmungsliedern ist alles dabei. Unter Mitwirkung des Männergesangverein Cäcilia und des Jugendorchesters Bontkirchen/Hoppecke freuen wir uns, miteinander zu feiern.

Für das leibliche Wohl ist den ganzen Tag über bestens gesorgt und auch die kleinen Gäste dürfen sich über eine Hüpfburg sowie Spiel und Spaß freuen. Neben der musikalischen Unterhaltung wird es zudem ein Kräftemessen der Vereine geben, wozu alle Gäste herzlich eingeladen sind.

Vorbeikommen – Zuschauen – Zuhören – Mitfeiern!

Unter diesem Motto freut sich der Musikverein Bontkirchen 1911 e.V. in diesem Jahr wieder mit allen Gästen einen Sonntag voller Blasmusik, Freude und Geselligkeit feiern zu können.

Quelle: Svenja Biermann, Musikverein Bontkirchen 1911 e.V.

Fotocredits: Musikverein Bontkirchen 1911 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon