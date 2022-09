Klavier+4 trifft auf Jazz Police Olsberg – Publikum begeistert – Weiteres Konzert in Meschede

Klavier+4 trifft auf Jazz Police Olsberg – Konzert am 23.09.22 in Meschede

Olsberg-Bigge und Meschede. Mit einer interessanten Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen hat es bereits am letzten Samstag ein spannendes Konzert in der Linie 73 in Olsberg-Bigge gegeben. Dabei traf das neu gegründete Klavierquintett “Klavier+4” auf die “Jazz Police Olsberg”. Der Abend war ein voller Erfolg, sowohl die jungen Musiker als auch das Publikum hatten Freude am abwechslungsreichen Programm und der guten Stimmung. Noch einen drauf setzen wollen die jungen Musiker am Freitag bei ihrem zweiten Konzert in Meschede. Die Besonderheiten der Konzerte sind vor allem die Mischung von verschiedenen Stilrichtungen und die Besetzungen der beiden Gruppen.

Das Klavierquintett besteht aus einem klassischen Streichquartett mit hinzugefügtem Klavier, die Jazz Police mit Musikern aus Olsberg und Dortmund bildet eine typische

Jazz-Combo aus Bläsern und Rhythmusgruppe. Die meisten der gespielten Stücke aus Klassik, Jazz und Filmmusik sind selbst arrangiert und extra auf die Besetzungen zugeschnitten, die Konzerte wurden von den beiden Gruppen selbst geplant und durchgeführt.

Das zweite Konzert findet am kommenden Freitag, den 23. September, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums der Benediktiner in Meschede statt – Einlass ist wieder um 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

