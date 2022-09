VHS Brilon: Online-Kurs Italienisch startet mit kostenlosem Schnupperabend

Basiskenntnisse der italienischen Sprache, um sich mit italienischen Freunden, Nachbarn oder im Urlaub verständigen zu können.

In diesem Kurs erwerben die Teilnehmenden Basiskenntnisse der italienischen Sprache, um sich mit italienischen Freunden, Nachbarn oder im Urlaub verständigen zu können.

Der Unterricht mit der Muttersprachlerin ist abwechslungsreich und bietet viel Gelegenheit zum Sprechen. Die Schnupperstunde findet am Montag, 19. September, von 18:30 bis 19:15 Uhr online und kostenfrei statt.

Der Kurs beginnt dann am Montag, 17. Oktober, und findet an zehn Terminen von 18:30 bis 20:00 Uhr online statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

