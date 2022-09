Der „Strong Viking“ Hindernislauf kommt zurück nach Warstein – Wikinger erobern erneut das Brauereigelände

Family und Brother Edition am Samstag, den 24. September

Warsteiner Brauerei sponsert Getränke und Fläche

Tickets noch bis Donnerstag unter www.strongviking.com erhältlich

Der moderne Wikinger trinkt kein Met, sondern Bier – das beweisen die Veranstalter des „Strong Viking“ Hindernislaufs gemeinsam mit der Warsteiner Brauerei. Denn am 24. September sind Wikingerinnen und Wikinger sowie sportbegeisterte Zuschauer bereits zum dritten Mal in Folge auf das Gelände der Familienbrauerei eingeladen, auf dem sie wieder ein anspruchsvoller Parcours erwartet. Den gibt es auch dieses Jahr wieder in verschiedenen Ausführungen. Die Brother Edition lockt mit Strecken von 4, 7, 13, 19 und 42 Kilometern, auf denen Sport-Asse und Fitness-Muffel gleichermaßen gefordert sind. Für alle, die selbst bei 42 Kilometern noch unterfordert sind bietet der Ultra Viking mit einer Gesamtlänge von 60 Kilometern, 3300 Höhenmetern und einem Zeitlimit von 10 Stunden eine ganz besondere Herausforderung. Aber auch für die die Kleinen ist gesorgt: Bei der Family Edition können Kinder ab fünf Jahren gemeinsam mit Eltern, Onkel, Tanten, Geschwistern oder Freunden Schwebebalken und Matschgräben meistern. Die vier Kilometer lange Strecke ist extra kindgerecht konzipiert und aufgebaut.

„Mit dem Strong Viking auf unserem Brauereigelände sprechen wir alle an, egal ob Groß oder Klein, Profisportler oder Anfänger, Einzelkämpfer oder Teamplayer – der Fokus liegt klar auf Spaß am Sport und Gemeinschaft“, erklärt Marcus Bunse aus dem Sportsponsoring bei Warsteiner und fügt hinzu: „Deswegen freut es uns umso mehr, dass wir die Partnerschaft erneut verlängern konnten.“ Torsten Freuen, Marketing Manager bei Strong Viking, kann dem nur zustimmen: „Mit Warsteiner haben wir einen starken Partner gefunden, mit dem wir auch in Zukunft bei unseren Events in Deutschland, den Niederlanden und Belgien weiter durchstarten wollen. Wir freuen uns auf das bevorstehende Wochenende und alle Wikingerinnen und Wikinger, die bei der Brother und Family Edition dabei sind.“

Was alle Ausführungen des Strong Viking Hindernislaufs gemeinsam haben: Beim Zieleinlauf erwartet alle erwachsenen Läuferinnen und Läufer ein eiskaltes Warsteiner Alkoholfrei 0,0 %, mit dem gemeinsam auf die Ankunft in „Wallhalla“ angestoßen werden kann.