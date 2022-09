30. September 2022: Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung „Bewegung und Begegnung in Strich und Farbe“

Am Freitag, 30. Sept. 2022 im Briloner Stadtmuseum Haus Hövener um 15.30 Uhr: Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung „Bewegung und Begegnung in Strich und Farbe“

Am Freitag, dem 30. September 2022 wird im Briloner Stadtmuseum Haus Hövener um 15.30 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung „Bewegung und Begegnung in Strich und Farbe“ mit Bildern von MILEIN COSMANN und HILDE SCHRADER über den KulturRing Olsberg angeboten. MILEIN COSMANN konnte wie kaum eine andere mit wenigen Strichen Bewegung und Personen darstellen. Sie verbrachte ihre Schulzeit gemeinsam mit HILDE SCHRADER am Rhein. Beide wurden Künstlerinnen und blieben zeitlebens Freundinnen auch nach ihrer durch den zweiten Weltkrieg bedingten Emigration nach England und Italien. 2021 wären beide 100 Jahre alt geworden, Anlass einer Ausstellung im Düsseldorfer Stadtmuseum und im Berliner Reichstagsgebäude. Ein Teil der Ausstellungsstücke aus der Landes- und der Bundeshauptstadt werden nun auf Initiative von Brilon Kultour im Briloner Stadtmuseum gezeigt sowie Werke, die zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Die Lebensstationen und Ausschnitte der Biografien beider Künstlerinnen und ihre Wurzeln im Sauerland werden gezeigt.

Im Mittelpunkt der Führung wird dann insbesondere die Person Milein Cosmann stehen. Anmeldungen werden telefonisch unter 02961 – 963 99 01 oder per Mail an [email protected] erbeten. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, es ist nur der Eintrittspreis für das Museum zu entrichten.

Die Ausstellung läuft bis zum 16. Oktober 2022 und ist Teil des Projektes Tanz [in der]fläche – SauerlandHop. Dieses wird im Rahmen Regionales Kulturprogramm vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert.

Fototitel: Milein Cosman zeichnet Peter Ustinov 1949 beim Edinburgh Festival / Fotocredits: The Cosman Keller Art & Music Trust

