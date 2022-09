Schwarzlicht-Tanz – Das 38. Kunststück der Woche stammt von Sabrina Leismann

Schwarzlicht-Tanz im Lädchen – Das 38. Kunststück der Woche stammt von Sabrina Leismann

Im Schaufenster der Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH BWT wird ein Foto von Sabrina Leismann ausgestellt. Sie arbeitet als Fotografin und Filmmacherin in Brilon und hat die Aufnahme „SauerlandHop“ im Vorfeld des gleichnamigen Tanzfestivals am ersten Oktoberwochenende gemacht. Tänzer und Tänzerinnen tragen Bekleidung, die zuvor mit Neonfarben bemalt wurden. Ihre Gesichter wurden von der Visagistin Ramona Schöpe mit spezieller Farbe geschminkt.

„Durch die speziellen Farben auf der Haut und den Klamotten entstanden ziemlich coole Fotos im Schwarzlicht beim Tanzen“,

schwärmt Sabrina Leismann. Sie ist in Elleringhausen geboren, hat in Lemgo Medienproduktion studiert und ist seit Gründung der KARMA Marketing GmbH im Januar 2020 von Anfang an dabei. KARMA ist eine Marketingagentur für Film, Grafik, Konzeption und Fotografie. Das Foto „SauerlandHop“ ist in der Derkeren Straße bis zum 7. Oktober 2022 zu sehen. Weitere Fotos aus der Serie und ein Film sind auf der Homepage des Tanzfestivals unter www.sauerlandhop.de zu entdecken. Wer den Tänzern und Tänzerinnen zusehen oder selbst tanzen möchte, findet dort weitere Informationen.

„SauerlandHop" von Sabrina Leismann

