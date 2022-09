Briloner Bücherbingo – Lesespaß mit Gewinnchancen

Briloner Bücherbingo – Bibliothek lädt alle lesebegeisterten Kinder und Erwachsenen zum Mitmachen beim Briloner Bücherbingo ein

In der Stadtbibliothek Brilon startet eine neue Herbst- und Winterleseaktion. Die Bibliothek lädt alle lesebegeisterten Kinder und Erwachsenen zum Mitmachen beim Briloner Bücherbingo ein. Wie funktioniert das? Um erfolgreich teilzunehmen, liest man bis Mitte Januar 2023 drei Bücher. Auf einer Bingokarte wird der Buchtitel anschließend in die entsprechende Kategorie eingetragen.

Um ein Bingo zu erreichen, sollte man entweder eine vertikale, horizontale oder diagonale Reihe ausgefüllt bekommen. Die Bingokarte wird dann in der Stadtbibliothek Brilon abgegeben. Unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise, unter anderem Buchgutscheine verlost. Die Aktion findet mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland statt.

Bingokarten liegen ab sofort in der Stadtbibliothek, im Rathaus und in der BWT aus. Sie stehen auch per Download auf der Webseite der Stadtbibliothek Brilon zur Verfügung. Die Aktion endet am 21.1.2023.

Foto: von links Angela Esche-Kappe und Charlotte Böddicker vom Team der Briloner Stadtbibliothek laden zum Mitmachen ein.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon / Fotocredits: Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon