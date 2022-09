Mit Huberta zum spielerischen Lernen durch die Stadt Brilon

Die dritten Klassen der Ratmersteinschule Brilon erkundeten die mittelalterliche Heimatstadt per Stadt-Exkursion

Die dritten Klassen der Ratmersteinschule Brilon erkundeten mit Apollonia Held-Wiese vom Briloner Heimatbund Semper Idem e.V. und mit Lehrerin Daniela Ernstberger die mittelalterliche Heimatstadt per Stadt-Exkursion. Mit dabei war auch die Handpuppe HUBERTA.

Von der Evangelischen Stadtkirche am Kreuziger Tor ging es Richtung Haus Hövener in die gute Stube Brilons, zum Marktplatz. Am Petruskump staunten die Kinder nicht schlecht, als Apollonia Held-Wiese von der hölzernen Wasserleitung, die in früheren Zeiten das lebensnotwendige Wasser von der Butterquelle durch ausgehöhlte Eichenstämme, den sogenannten „Piepen“, in die Stadt leitete, erzählte.

Im alten Gildehaus der Stadt, unserem heutigen Rathaus, besuchte die Gruppe Till Eulenspiegel. Die Geschichte, dass dieser vor ca. 600 Jahren den Brilonern mal sehr geholfen hat und seitdem ein Ehrenbürger der Stadt ist, faszinierte die Grundschuldinder. (In der Eingangshalle des Rathauses kann jeder ihn besuchen und mehr dazu erfahren.)

Die mächtige Propsteikirche mit dem 63 m hohen Wehrturm, der in früheren Zeiten als Ausguck diente, und die Geschichte zur ehemaligen wehrhaften Stadtanlage versetzte so manches Kind ins Staunen. Auch das Raubritter von Padberg wurden zum interessanten Thema, bevor es nun weiter Richtung Derker Tor ging. Anhand einer historischen Stadtansicht von Walter Hemming, konnten sich die interessierten Kids die mittelalterliche Stadtmauer mit den vier Stadttoren und zwölf Stadttürmen sehr gut vorstellen. Zum Abschluss, bevor man sich am Museum Haus Hövener verabschiedete, lud der Briloner Geschichtsbrunnen die Gruppe zum Suchen und Finden ein; die Kinder entdeckten die vielen schönen Details, wie z.B. die redenden Wappen der Dörfer, die Tiere des Waldes und Vieles mehr. Das Briloner Malbuch „Mit Huberta unterwegs“ (erhältlich im Museum Haus Hövener), unterstützt die Schüler*innen weiterhin im Sachkundeunterricht zur Stadtgeschichte.

Quelle: Museum Haus Hövener Apollonia Held-Wiese

Fotocredits: Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon