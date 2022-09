Polizei zieht Holztransporter aus dem Verkehr – Polizei führte Motorradkontrollen durch

Polizei führte Motorradkontrollen durch

Brilon, Winterberg, Schmallenberg: Die Polizei hat am Sonntag zusammen mit dem Hochsauerlandkreis gezielt an den Motorradstrecken im östlichen Hochsauerlandkreis kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass sich die Mehrzahl der Motorradfahrenden an die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Strecken hielten. Es wurden insgesamt 85 Motorradfahrende kontrolliert. 17 von ihnen waren zu schnell unterwegs.

An vier Motorrädern wurden technische Veränderungen vorgenommen. Bei einem Motorrad führte diese Veränderung dazu, dass die Maschine lauter war als erlaubt. Der Tagesschnellste war ein Motorradfahrer, der bei erlaubten 70 Km/h mit 112 Km/h unterwegs war. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Polizei zieht Holztransporter aus dem Verkehr

Bestwig: Gestern gegen 09:15 Uhr hat der Verkehrsdienst der Polizei einen polnischen Holzlaster aus dem Verkehr gezogen, der einige doch nicht unerhebliche Mängel aufwies. Das geladene Holz war teilweise nicht richtig gesichert. Den Beamten erschien die Menge der Ladung auch zu viel.

Die Wägung des Lkw mit der Ladung bestätigte dieses: Der Lkw war um 10 Tonnen überladen.

Eine Vorführung bei einem Sachverständigen brachte noch mehr zu Tage. Die Deichsel des Anhängers war provisorisch und nicht fachmännisch nach einem Bruch geschweißt worden. Es bestand hier die Gefahr der Verkehrsgefährdung. Der Sachverständige fand insgesamt 10 geringe und 16 erhebliche Mängel wie z.B. defekte Bremsen und einen abgerissenen Stoßdämpfer an dem Gespann. Den Unternehmer und den Fahrer erwartet ein hohes Bußgeld. Die Weiterfahrt des Gespanns wurde von der Polizei untersagt.

