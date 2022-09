VHS Brilon: Eine Gruppe der VHS BMO unter Leitung von Wolfgang Kraft erlebte „Italien pur“

Bei herrlichem Sommerwetter erlebte die Gruppe „Italien pur“

Vom 9. bis 18. September besuchte eine Gruppe der VHS BMO unter Leitung von Wolfgang Kraft die eher unbekannte italienische Region der südlichen Marken an der Adria. Bei herrlichem Sommerwetter erlebte die Gruppe „Italien pur“ in kleinen geschichtsträchtigen Städten und Dörfern wie Ascoli Piceno, Loreto – einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte Italiens – oder Mascerata mit der riesigen Opernfreilichtbühne Sferisterio.

Zwei mittelalterliche Klöster und Burgen standen ebenso auf dem Programm wie eine Bootsfahrt an der Kreidefelsenküste der Riviera del Conero entlang. Der nahe Strand lockte nach dem Besichtigungsprogramm zu einer willkommenen Abkühlung.

Verwöhnt wurden die Reisenden auch mit vielen leckeren Spezialitäten der Marken. Kulinarischer Höhepunkt war der Besuch des 400 Jahre alten idyllischen Weingutes Villa Malacari mit einem herrlichen Garten.

Die nächste der Studienreise der VHS BMO führt zur Adventszeit in die Domstadt Köln. Vom 2. bis zum 4. Dezember werden sowohl Weihnachtsmärkte als auch die Kölner Philharmonie besucht. Weitere Informationen zur Reise sowie zu den in 2023 geplanten Studienreisen gibt es bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) und online unter www.vhs-bmo.de.

