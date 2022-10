Gemeinsamer Ausbildungstag der Briloner Katastrophenschutzeinheiten

Zwischen den Führungskräften der drei Organisationen wurde vereinbart, zukünftig verstärkt im Rahmen von theoretischen und praktischen Übungen zusammenzuarbeiten

Zu einer gemeinsamen Ausbildungsveranstaltung trafen sich am Samstag (17.9.) Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK und THW in der Unterkunft des THW Ortsverband Brilon im Industriegebiet Hinterm Gallberg. Der Leiter des THW Ortsverband Brilon, Stefan Dohle, Löschzugführer Thomas Böddicker für die Feuerwehr und Horst Kemmling für das DRK begrüßten die anwesenden Frauen und Männer der drei Katastrophenschutzeinheiten.

Ziel dieser Ausbildungsveranstaltung war das gegenseitige Kennenlernen der Einsatzkräfte und die Vorstellung der Einsatzmöglichkeiten und Fähigkeiten der drei Einheiten bei den verschiedensten Einsatzlagen.

Die Flutkatastrophen im vergangenen Jahr in der Eifel und im Ahrtal oder der Tornado, der am 20. Mai dieses Jahres große Schäden im Raum Paderborn und Lippstadt anrichtete, zeigen das Katastrophen nicht nur weit weg in der Welt passieren, sondern auch vor unserer Haustür. Diese Einsatzlagen haben gezeigt, dass verschiedene Einsatzfähigkeiten nötig sind, um den betroffenen Menschen zu helfen. Keine Katastrophenschutzeinheit allein kann alle Fähigkeiten leisten, sondern nur im Zusammenspiel der verschiedenen Organisationen ist schnelle und zielgerichtete Hilfe möglich.

Beeindruckend für die 28 Feuerwehrfrauen und –männer waren die Möglichkeiten des THW bei der Notversorgung einer großen Anzahl von betroffenen Personen in einem Schadensgebiet mit Unterkünften und der notwendigen Infrastruktur wie Strom, Wasser, Abwasser und Internet. Oder die sanitätsdienstliche und medizinische Versorgung des DRK in einem Schadensgebiet oder bei einem Einsatz mit einer größeren Anzahl verletzter Personen über die Möglichkeiten des Regelrettungsdienst hinaus.

Im Laufe des Vormittags besuchten Brilons Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch und der Leiter der Feuerwehr Brilon Thomas Bauerfeind die Ausbildungsveranstaltung und informierten sich. Ebenso eine Abordnung der DLRG, der vierten Katastrophenschutzeinheit in Brilon. Zwischen den Führungskräften der drei Organisationen wurde vereinbart, zukünftig verstärkt im Rahmen von theoretischen und praktischen Übungen zusammenzuarbeiten, um die Kenntnisse über die Fähigkeiten und Möglichkeiten der jeweils anderen Organisationen besser kennenzulernen.

Quelle: Andreas Becker, Pressesprecher, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Fotocredits: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

