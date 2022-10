Brilon: Gemeinsam leben und lernen in Deutschland: Ehrenamtliche für den Caritas-GLOBUS gesucht

Deutsch lernen und Kommunikation trainieren, das steht im Fokus des Caritas-Projektes GLOBUS

Brilon. Deutsch lernen und Kommunikation trainieren, das steht im Fokus des Caritas-Projektes GLOBUS, das sich an Menschen mit Flucht- und Zuwanderungsgeschichte richtet. Der Praxisbezug steht beim gemeinsamen Lernen im Vordergrund: Ein Gang zum Arzt oder Amt, eine Bestellung im Café, jemanden nach dem Weg fragen – all das gehört zum Alltag in Deutschland. Alltagswissen ganz lebenspraktisch vermittelt, das erleben die Teilnehmer*innen des Projektes „GLOBUS – Leben und Lernen in Deutschland“. Für den GLOBUS sucht die Caritas Brilon Ehrenamtliche, um Menschen mit Zuwanderungsgeschichte das Alltagsleben näher zu bringen und leichter zu machen. „Dabei lernen wir neue Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationen kennen und mitunter entdeckt man dabei gemeinsam auch Neues in der Heimat und im Alltag“, sagt Barbara Mertens, Koordinatorin Projekt Globus.

Wie sieht das Engagement im GLOBUS aus?

Das Projekt „GLOBUS – Gemeinsam leben und lernen in Deutschland“ richtet sich an Bürger*innen mit festem Aufenthaltstitel, an Geflüchtete und Asylsuchende. Deutschunterricht und Kommunikationstraining stehen im Vordergrund. Das GLOBUS-Projekt stellt darüber hinaus ein niederschwelliges Angebot zur kulturellen Begegnung dar. Es ermöglicht, soziale Kontakte zu knüpfen, die kulturellen Besonderheiten Deutschlands kennenzulernen und sich untereinander auszutauschen. Dazu gehören unter anderem Museumsbesuche und Stadtführungen oder das Erklären samt Feiern von Festtagen. Bei den Treffen wird Deutsch gesprochen, sodass die Teilnehmer Sprachkenntnisse erwerben und verbessern können. Auch die regelmäßige Zeitungslektüre gehört dazu, um sowohl politische wie kulturelle Themen aufzugreifen. Die Menschen werden bei der Hand genommen, um ihnen das Wissen um das Gesundheitssystem, Kultur, Politik und Gesellschaft mit deren Gebräuchen und Festen in Deutschland zu vermitteln. Die Treffen im GLOBUS finden zwei bis drei Mal pro Woche für etwa eineinhalb bis zwei Stunden statt.

Gesucht werden Ehrenamtliche, die mit anderen etwas gemeinsam machen und Spaß am Erklären und Lernen haben. „Gerne auch mit pädagogischen Hintergrund, was aber nicht zwangsweise notwendig ist“, sagt Simone Geck vom Caritas-Fachdienst für Integration und Migration. Der zeitliche Einsatz der Ehrenamtliche wird individuell abgesprochen. Darüber hinaus werden die Engagierten professionell begleitet und eingearbeitet. „Außerdem suchen wir weiterhin größere, möglichst kostenfreie Räume für den GLOBUS-Unterricht“, sagt Simone Geck.

Weitere Infos und Kontakt: Barbara Mertens, Koordinatorin Sprachkurse Projekt Globus, [email protected], Telefon 02961 97190

Simone Geck, Fachdienst für Integration und Migration, [email protected], Telefon 02961 971929

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Caritasverband Brilon e.V.

