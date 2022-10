Wiese ruft zur Beteiligung am Bundeswettbewerb zu nachhaltigen Tourismusdestinationen 2022/2023 auf

Mit dem Wettbewerb soll die Aufmerksamkeit der Branche stärker auf das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus gelenkt werden

Destinationen in ganz Deutschland, die sich auf den Weg gemacht haben, ihre Tourismusentwicklung nachhaltiger zu gestalten, haben die Chance, ihr Engagement beim Bundeswettbewerb Nachhaltige Tourismusdestinationen 2022/2023 auf den Prüfstand zu stellen. Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese begrüßt den Start des Bundeswettbewerbs und ruft Sauerländer Destinationen dazu auf, sich am Wettbewerb zu beteiligen.

„Als starke Tourismusregion sollte sich das Sauerland mit seinen vielfältigen Angeboten und Orten möglichst breit im Wettbewerb beteiligen, denn wir leben da, wo andere Urlaub machen! Es gibt viele tolle, nachhaltige Konzepte, die bereits seit Jahren Vorbild auch für andere Tourismusregionen sind. Aber auch noch junge Anbieter:innen sollten sich vor einer Teilnahme nicht scheuen. Seit dem 1. Oktober läuft die zweistufige Bewerbungsphase und erstmals haben auch Tourismusdestinationen, die noch am Anfang ihres Nachhaltigkeits-Engagements stehen, die Möglichkeit zu gewinnen“, erklärt Dirk Wiese.

Der Wettbewerb wird bereits zum dritten Mal gemeinsam von Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, dem Bundesamt für Naturschutz und dem Deutschem Tourismusverband ausgelobt. Tourismusorte, Tourismusregionen, sowie Städte in ganz Deutschland sind herzlich eingeladen, ihre Konzepte einzureichen.

Alle Teilnehmenden profitieren von speziellen Austausch- und Vernetzungsangeboten zum Thema Nachhaltiger Tourismus. Die Siegerdestinationen der Starter- und Fortgeschrittenen-Kategorien und die Gewinner der Themenpreise werden auf einer Preisverleihung im Frühsommer 2023 ausgezeichnet. Den Siegern winken unter anderem attraktive Preise wie ein Beratungspaket, bei dem individuelle Nachhaltigkeitsthemen mit Hilfe fachkundiger Unterstützung vorangetrieben und die stärkere fachliche Vernetzung bundesweit erfolgen kann. Für Nachhaltigkeits-Starter gibt es auch die Möglichkeit, sich über ein Tandem-Format bei geförderten Projekten des Umweltbundesamtes zu bewerben und von den Erfahrungswerten fortgeschrittener Destinationen zu profitieren.

Mit dem Wettbewerb soll die Aufmerksamkeit der Branche stärker auf das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus gelenkt werden und zur Entwicklung und Verbreitung tragfähiger, innovativer Konzepte in Destinationen beitragen. So richtet sich die Aufmerksamkeit auf bereits vorhandene Nachhaltigkeitsansätze und -verfahren in deutschen Tourismusdestinationen. Alle Informationen zum Wettbewerb sowie die Teilnahmekriterien sind unter www.bundeswettbewerb-tourismusdestinationen.de abrufbar.

