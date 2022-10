Ausbildungstag 2022 der Stadt Brilon – Auf den Spuren der Bergleute

Gemeinsam neue Wege zu gehen, Ziele zu definieren und neue Motivation zu gewinnen, dies waren nicht nur Vorsätze für den „Azubi-Tag 2022“, sondern sind auch wichtige Faktoren für die gesamte Ausbildungszeit

10 Auszubildende der Stadt Brilon machten sich am Donnerstag, den 13. Oktober 2022 gemeinsam auf den Weg, um zusammen mit der Ausbildungsleitung, Michael Kahrig, der Fachbereichsleitung V Ute Hachmann, der Personalratsvorsitzenden Rita Niehaus und der Gleichstellungsbeauftragten Heidi Hillebrand einen Tag lang die Sauerländer Heimat u.a. auch unter Tage zu erkunden. Gemeinsam neue Wege zu gehen, Ziele zu definieren und neue Motivation zu gewinnen, dies waren nicht nur Vorsätze für den „Azubi-Tag 2022“, sondern sind auch wichtige Faktoren für die gesamte Ausbildungszeit. Aus den unterschiedlichsten Bereichen der Stadt Brilon (Kindergärten, Verwaltung, Forst, Bibliothek) erkundeten die Auszubildenden den Philippstollen auf Olsberger Gebiet. Beeindruckende Bilder, Geschichten und Erzählungen überraschten viele Teilnehmer.

Durchgeführt vom Heimatbund der Stadt Olsberg e.V. ging es viele hundert Meter in den Berg, um so eine fremde Welt von „Damals“ erleben zu können. Nach einer Begrüßung durch den Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und einer Stärkung beim „Schinkenwirt“ ging es auf eine 9 km lange Wanderung, teilweise entlang des Gewerkenwegs, Richtung Brilon. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in „Tommys Restaurant“ stand als Abschluss des Tages die Teilnahme an der „schoolOff-brilON“ Veranstaltung im Bürgerzentrum an, die durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Brilon organisiert wurde.

Timo Heinze, Sportpsychologe, als Referent begeisterte zahlreiche Auszubildende aus der gesamten Stadt Brilon mit seinen Ausführungen. Rundum also ein gelungener Tag für alle Auszubildenden der Stadt Brilon, der regelmäßig, jährlich einmal durchgeführt, fest im Kalender bei der Ausbildungsleitung steht. Bildunterschrift: Teilnehmer beim Azubitag der Stadt Brilon

