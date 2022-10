Brilon: VHS Online-Vortrag über die darmgesunde Ernährung

Brilon: VHS Online-Vortrag über eine wichtige Funktion für unser Immunsystem

Neben der Verdauung hat der Darm eine wichtige Funktion für unser Immunsystem. Der Darm gilt damit als das zentrale Organ unserer Gesundheit.

In diesem Online-Vortrag erfahren die Teilnehmenden, welche Lebensmittel besonders wichtig für den Darm sind und wie sie mithilfe der Ernährung eine gesunde Darmflora aufbauen und pflegen können.

Der Vortrag findet am Dienstag, 25. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr in Kooperation mit der VHS vor Ort statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute,VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Fotocredit: pixabay

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon