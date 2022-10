Mitarbeiter-Jubilare in der VerbundVolksbank OWL eG geehrt

Feierstunde für Betriebsjubilare der Jahre 2021 und 2022

Elf Jahre – so lange bleiben Arbeitnehmer laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft durchschnittlich einem Unternehmen treu. Dass die Verweildauer bei der VerbundVolksbank OWL deutlich höher ist, beweisen insgesamt 159 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt für ihre besonders lange Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet wurden. Die Mitarbeiter-Jubilare sind mittlerweile seit 25, 30, 35, 40 oder sogar 45 Jahren für die Bank tätig. Dafür wurden 90 anwesende Jubilare der Jahre 2021 und 2022 jetzt im Rahmen einer Feierstunde im VolksbankForum am Neuen Platz in Paderborn von der Geschäftsleitung geehrt. 2021 konnte die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Zu der Zeit, als zum Beispiel Hildegard Haneke, Werner Kordisch, Marie-Luise Surmann, Gisela Kitzhöfer, Elke Schulte und Lothar Wierzbicki bei der Bank anfingen, gründete Steve Jobs Apple und Frankreichs heutiger Staatspräsident Emmanuel Macron wurde geboren. Diese sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feiern ihr 45-jähriges Betriebsjubiläum. „In diesen 45 Jahren habe ich viele Neuerungen und Umstellungen miterlebt. Die haben meine Arbeit nie langweilig oder eintönig werden lassen. Die größte Motivation sind die Kollegen. Ich durfte viele tolle Menschen kennenlernen. Daraus haben sich auch Freundschaften entwickelt“, betont zum Beispiel Elke Schulte, die in Paderborn in der Zentralkasse arbeitet.

Allen Jubilaren sprach Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL, im Namen der Geschäftsleitung die große Dankbarkeit für ihre jahrzehntelange Verbundenheit aus. „Dass Sie schon so lange Teil unserer großen Bankfamilie sind, das verstehen wir zugleich auch als eine große Auszeichnung für uns“, betonte Käter während der Feierstunde: „Es ist die 159-fache Bestätigung dafür, dass unsere Mitarbeiter sich mit der Bank als Arbeitgeber identifizieren und dass sie sich hier wertgeschätzt fühlen. Sie alle haben die Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte mit ihren individuellen Kompetenzen, Fähigkeiten und Charakteren mitgetragen, mitgestaltet und mitgelebt. Das allein verdient höchsten Respekt und Anerkennung.“

Musikalisch wurde die Feierstunde durch Thilo Pohlschmidt und Christopher Spintge untermalt. Außerdem begeisterte der Kabarettist Christoph Brüske die Jubilare mit einem eigens für sie getexteten Lied. Nach der Ehrung trafen sich die Jubilare und die Geschäftsleitung noch zum gemeinsamen Imbiss und zu einem lockeren Gedankenaustausch in der Gaststätte Bobberts.

Durch die kürzlich abgeschlossene Fusion mit der ehemaligen Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten beschäftigt die größte regionale Genossenschaftsbank jetzt mehr als 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Arbeitgeber bietet das Kreditinstitut umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung an. Bereits mehrfach wurde die VerbundVolksbank OWL als „Familienfreundliches Unternehmen“ zertifiziert.

Die Jubilare 2021:

25 Jahre: Jürgen Albaum, Stefan Bahrenberg, Heike Ernsthuneke, Antje Figge-Rohde, Elke Gollnau, Sandra Grefe, Maria Große-Vollmer, Michael Hanewinkel, Anja Hoffmann, Anne Hoppe, Helena Jahnz, Indra Köller, Heike Lücke, Sandra Michels, Bianca Peters, Sylvia Schöttler-Stumpenhagen, Manfred Vössing

30 Jahre: Iris Butzkus, Horst Danigel, Simone Franke, Anja Goerge, Christian Hecker, Jutta Horenkamp, Doris Jacobi, Karin Koch, Anja Kordes, Michaela Korte, Beate Kößmeier, Birgit Lammers, Josef Lohre, Ramona Lohse, Beatrice Mang, Birgit Mersch, Albert Münster, Birgit Poßienke, Petra Rehme, Jens-Oliver Reimann, Dagmar Scherf, Doris Schmidt, Thomas Schramm, Rena Seifried, Katja Spiegelberg, Michaela Starke-Ihlas, Torsten Stratmann, Peter Wehking, Margarete Weiffen, Simone Wenk

35 Jahre: Matthias Bannenberg, Martin Herbst, Sandra Hillebrand, Birgit Hüppmeier, Martin Karthaus, Ferdinand Klink, Monika Klocke, Heike Konen, Frank Kopp, Kerstin Lönneker, Annette Mertens, Matthias Müller, Anja Requardt, Frank Schwede, Rainer Sieveke, Hubert Stork

40 Jahre: Hildegard Barkhausen, Stefan Bokel, Sabine Drewes, Jürgen Dublaski, Markus Korte, Norbert Meyer, Alfons Meyer, Silvia Michels, Horst Pyritz, Matthias Schäfers, Britta Strate, Jürgen Voß, Elisabeth Wibbeke, Mechthild Wieseler, Norbert Wübbeling,

45 Jahre: Hildegard Haneke, Werner Kordisch, Marie-Luise Surmann

Die Jubilare 2022:

25 Jahre: Kathrin Becker, Heike Berlinger, Bettina Bücker, Judith Dolle, Tanja Gaidzik, Sigrid Hennecke, Torsten Hofmann, Simone Höxter, Falko Hünkemeier-Volger, Christian Kaiser, Stefan Klaholz, Petra Knaup, Anne Krips, Nicole Melcher, Renate Müller, Jens Peter Rummel, Annegret Schäfers, Burkhard Tinscher, Markus Vorderwülbecke

30 Jahre: Kathrin Ahrenholz, Ulrike Brinks, Heike Dransfeld, Susanne Drüke, Petra Düsing, Stephanie Gläser, Dagmar Göke,

Andrea Goulet, Annette Held, Claudia Hoffmeister, Reinhard Holthöfer, Nicole Hölting, Kerstin Koch, Ulrich Lüke, Karl-Udo Lütteken, Michael Meier, Thomas Meyer, Stefanie Müller, Elisabeth Nillies, Sigrid Peine, Monika Pelizaeus, Sebastian Potthast, Birgit Preuß, Mike Rademacher, Klaus Roolf, Dagmar Sauerwald, Andrea Schilling, Markus Stelbrink, Lin-Thorsten Thiele, Resi Weber, Ilona Weinrich-Stahl, Silke Wolff, Roland Wundling

35 Jahre: Anke Arlt, Thomas Berendes, Andrea Egold, Werner Hartmann, Rainer Hißmann, Petra Jecmeniza, Anja Meyer, Markus Nillies, Christiane Pasel-Hengst, Siegbert Prenzel, Karin Scheufens, Karin Schlüter-Rose, Frank Sievert, Torsten Zinke

40 Jahre: Cornelia Ahrens, Bernhard Driller, Matthias Fresen, Lothar Junker, Andreas Kaup, Lothar Kloke, Sabine Mölls, Gabi Müller, Uta Salmen

45 Jahre: Gisela Kitzhöfer, Elke Schulte, Lothar Wierzbicki

Bildunterschrift: Die Geschäftsleitung bedankte sich im Rahmen einer Feierstunde bei den Jubilaren der Jahre 2021 und 2022.

