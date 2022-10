Schülerfestival spendet 1.500 Bäume fürs Klima – Baumpflanzaktion von Briloner Jugendlichen ist ein voller Erfolg

Greta Schudelsky: „Mir war es wichtig, dass wir mit unserem Festival nicht nur kulturell, sondern auch für unsere Heimat nachhaltig etwas bewegen“

Brilon begrüßt neue Einwohner: Am Stadtrand wachsen nunmehr hundert neue Buchen – weitere 1.400 warten nun darauf, noch vor dem Winter eingepflanzt zu werden. Die Baumpflanzaktion wurde von dem jungen Organisationsteam des „Festival for Future“ vom Gymnasium Petrinum ins Leben gerufen. „Mir war es wichtig, dass wir mit unserem Festival nicht nur kulturell, sondern auch für unsere Heimat nachhaltig etwas bewegen“, erklärt Greta Schudelsky (14 Jahre) den Anwesenden zur Pflanzaktion am Briloner Poppenberg ihre Intention. „Nie hätte ich gedacht, dass wir dabei zusammen so etwas Großartiges auf die Beine gestellt bekommen“, berichtet sie begeistert und ergänzt: „Und dafür danke ich sowohl unseren Schülerinnen und Schülern, der Stadt Brilon, des Bürgerwaldvereins und der Firma Egger – sowie dem Team des Ensible e.V., die uns bis hierhin gebracht haben.“

Dank unzähligen Spatenstichen und vereinten Kräften haben am Poppenberg nun zahlreiche junge Setzlinge ihre Heimat gefunden. „Wir haben diesen Ort für die Aktion gewählt, denn hier wird der Schulwald von ganz Brilon aus sichtbar“, sagt Sebastian Schönnenberg, Beauftragter des Stadtforstbetriebs Brilon und blickt in Richtung der jungen Bäume. „Wir wollen Identität schaffen und an die Tradition eines Schulwaldes anknüpfen, den es früher in der Gegend gab – und den es dank der Unterstützung mehrerer Briloner Schulen inzwischen auch wieder gibt.“ Neben den positiven Auswirkungen auf das Klima durch neue, CO²- bindende Bäume, sei es auch der geeinte Wunsch der Jugendlichen und der Stadt Brilon, wieder mehr Verbindung zwischen Mensch und Natur herzustellen und damit den Wald nachhaltig zu schützen. Eine Botschaft, die sogar über Stadtgrenzen hinaus junge Menschen inspiriert: „Ich komme eigentlich gar nicht von hier, ich bin heute einfach hergekommen, um was Gutes zu tun!“, so der Schüler Tim Robert.

„Wir möchten etwas bewirken!“, sind sich alle anwesenden Jugendlichen einig. „Wir haben geplant, organisiert – und heute wird gemacht“, ist ihr gemeinsames Credo, bevor sie zusammen den ersten Spatenstich setzen. Um den Einsatz der Festival- AG des Gymnasiums Petrinum für die Spendensammelaktion zu würdigen und die Initiative zu unterstützen, hatte Bürgermeister der Stadt Brilon, Christof Bartsch, angekündigt, die gesammelte Summe zu verdoppeln. Zusätzlich konnten die jungen Menschen auch bei dem Briloner Unternehmen „Egger“ Gehör für ihre Sache finden. So spendete das Unternehmen 1.000 Euro für die Baumpflanzaktion oben drauf. „Insgesamt wurden 2.200€ gespendet. Damit können wir einen richtigen Wald pflanzen!“, freut sich das Leitungsteam der Festival- AG. Die heute gepflanzten Buchen sind nur der Anfang, denn: „Wir setzen auf Mischwald“, sagt Sebastian Schönnenberg.

Initiiert und begleitet wurde das Jugend- Projekt durch den Ensible e.V., Stützpunkt für Jugendkultur in NRW. Das Projekt ist Teil des interkommunalen REGIONALE- Projektes „Youth and Arts“ und wird gefördert von den Sparkassen Hochsauerland und Mitte im Sauerland, von der LEADER Region Hochsauerland, von der Regionalen Kulturpolitik sowie vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. „Jede Woche hat diese visionsstarke Gruppe von Schülerinnen und Schüler ihre wertvolle freie Zeit am Nachmittag genutzt, um sich zu überlegen: Was ist uns besonders wichtig?“, fassten AG- Leiter Falko Schönian vom Ensible e.V. und der begleitende Lehrer Carsten Streffing das Engagement der Jugendlichen zusammen. „Schnell war klar, dass sich die jungen Leute für die Rettung des Klimas engagieren wollen und das Motto „Festival for Future“ lauten soll“, erinnern sich beide an die Zeit mit der AG und betonen: „Doch gerade bei diesem Thema ist es wichtig, nicht nur laut zu sein. Dass mit dem heutigen Tag den Worten nun so tolle Handlung gefolgt sind, begeistert uns alle sehr.“

„Wir bedanken uns für die langjährige und erfolgreiche Kooperation mit dem Ensible e.V., für die wertvolle Unterstützung aus der lokalen Wirtschaft, in diesem Fall der Firma Egger – und vor allem bedanken wir uns bei den jungen Menschen unserer Region für ihr außergewöhnliches Engagement“, gaben Schulleiter Johannes Droste und Abteilungsleiterin Ute Hachmann in Vertretung des Bürgermeisters den anwesenden Akteuren mit auf den Weg. Zufrieden mit den Früchten der eigenen Arbeit versprechen die engagierten Gymnasiasten, den jungen Wald bei einem ihrer nächsten Spaziergänge zu besuchen und verabschieden sich bis zur nächsten Klimaaktion. Die kleinen Buchen werden über das Winterhalbjahr ihre Wurzeln schlagen und freuen sich auf weitere Gesellschaft.

Quelle Text + Bild: Carsten Streffing, Gymnasium Petrinum Brilon

