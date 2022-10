Neue Aktionen in Gudenhagen-Petersborn – Herbstfest am 22. Oktober 2022

Eine erste Aktion ist das Familien-Herbstfest am Samstag, 22.10.22

Diese Woche haben sich mehr als 30 Teilnehmer aus Gudenhagen-Petersborn getroffen um über zukünftige Aktionen für das Dorf zu sprechen. Die Heimatliebe -eine neue Abteilung- im Heimat- und Schützenverein Petersborn-Gudenhagen 1956 e.V. hatte zu diesem Treffen eingeladen um gemeinsam mit interessierten Bürgern Ideen zu entwickeln um mehr Leben ins Dorf zu bringen. Erfreut über die gute Resonanz wurden viele Ideen besprochen. Eine erste Aktion ist das Familien-Herbstfest am Samstag, 22.10.22. Wer weitere Vorschläge für eine Aktion hat oder sich beteiligen möchte, darf seine Wünsche am Samstag in der Wunschbox abgeben.

Familien-Herbstfest mit Basteln und Kaffee und Kuchen im Gemeinschaftshaus

Die neue Abteilung Heimatliebe des Heimat- und Schützenvereins lädt am 22. Oktober 2022 ab 15.00 Uhr zu einem Herbstfest ins Gemeinschaftshaus in Petersborn ein. Es wird herbstliche Bastelangebote geben. Beim Drachen- oder Windlichter basteln dürfen Kinder gerne gemeinsam mit ihren Eltern ihre Kreativität zeigen. Eine Unterstützung beim Basteln ist gegeben. Wenn vorhanden, dürfen eigene Kürbisse und Schnitzwerkzeug zum Schnitzen mitgebracht werden.

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen oder einer Kürbissuppe gesorgt. Die Veranstaltung ist als Familienfest geplant. Die Heimatliebe möchte hiermit eine Möglichkeit bieten, um in lockerer Umgebung mit anderen ins Gespräch zu kommen und vor allem um neue Einwohner kennenzulernen. Die Veranstalter freuen sich über viele kleine und große Gäste.

Quelle: Annette Walter, Heimatliebe Gudenhagen-Petersborn

Fotocredit: AdobeStock 523330406 – Brilon-Totallokal

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon