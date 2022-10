Radtour mit Wald vom TANZTEPPICH im Briloner Kurpark

Katharina Kretzschmar und Brilon Kultour vergeben Baumpatenschaften

Das Projekt Stadtbesetzung bringt Kunst dorthin, wo es zunächst nicht vermutet wird. Am Samstag, 5. November 2022 laden die Bildhauerin Katharina Kretzschmar und Brilon Kultour zu einer Baumpflanzaktion ein. Treffpunkt mit Fahrrad ist die Kunstinstallation TANZTEPPICH am Spielplatz im Briloner Kurpark. Wer nicht an der Fahrradtour teilnehmen möchte, kann um 14 Uhr nach Petersborn zum Wanderparkplatz Wasserbehälter kommen. Mit Unterstützung des Stadtforstbetriebes und dem Verein Briloner Bürgerwald werden die 30 Eichensetzlinge der Kunstinstallation gepflanzt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen können per Mail an [email protected] oder telefonisch bei der BWT unter 02961 9699-0 erfolgen. Alle Baumpaten und Baumpatinnen erhalten eine Zeichnung zu ihrem Baum als Geschenk.

Das Projekt TANZTEPPICH wird gefördert vom Kultursekretariat Gütersloh und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW im Rahmen der landesweiten Stadtbesetzung 2022.

TANZTEPPICH ist ein großes Bild, ein mit Tieren und regionalen Pflanzen bemaltes Holzpodest, eine Bühne und ein Ausgangsort für Kunstaktionen im öffentlichen Raum. „Das Prinzip der Tanzlinde als traditioneller Ort für Treffen, Feste und Brauchtum wird umgekehrt. Da sich heute nur noch selten so ein alter Baum im Dorfmittelpunkt befindet, bestimmt die mobile Kunstinstallation flexibel diesen Ort neu“, erklärt die Künstlerin. Statt des zentralen Baumes in der Mitte wurden Baumsetzlinge in Pflanztöpfen um den TANZTEPPICH herum angeordnet. Diese werden nun in der öffentlichen Pflanzaktion im Wald eingesetzt. Weitere Informationen können unter www.katharina-kretzschmar.de/tanzteppich aufgerufen werden.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Foto: „TANZTEPPICH“ mit Eichensetzlingen bei der Eröffnung mit Davina Sauer-Wundling und Joachim Wundling zur Musik von Duo Zweispiel

Fotocredit: Brilon Kultour

